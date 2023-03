Kevin Love a quitté les Cavs parce qu’il pense en avoir encore sous le pied

« C’est évident que j’aurais aimé gagner ce soir, mais lorsqu’on ne joue pas contre eux, je vais les encourager à chaque fois. » Kevin Love montre à sa façon son « amour » et son « respect » pour son ancienne équipe, les Cavs, venue s’imposer sur le parquet du Heat cette nuit.

Cette rencontre était l’occasion pour l’intérieur, auteur de 8 points (4/7) et 8 rebonds, de revenir sur sa décision de négocier un « buyout » avec les Cavs. « Professionnellement, c’est la chose la plus difficile que j’ai jamais eu à faire, sans aucun doute. Vous savez à quel point j’aime Cleveland et l’Ohio. Tous les fans là-bas m’ont toujours soutenu, et l’équipe. Naturellement, gagner là-bas a plus d’importance que (ce que représentent) des gars comme moi, Kyrie (Irving), Bron (LeBron James) », livre Kevin Love en référence à ses neuf saisons passées à Cleveland, marquées par l’apothéose du titre en 2016.

Mais cette période de gloire est aujourd’hui très lointaine. Ses deux anciens compagnons de « Big Three » ont quitté l’équipe depuis des années. La jeunesse (Donovan Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley, Jarrett Allen… ) a pris le pouvoir depuis. Et l’intérieur de 34 ans, parmi les plus âgés et expérimentés de l’équipe avec Robin Lopez, y trouvait de moins en moins sa place.

Alors qu’il jouait encore une vingtaine de minutes en début de saison, il a progressivement perdu sa place dans la rotation, jusqu’à ne plus jouer du tout à partir de fin janvier. Une situation qui ne l’a pas totalement surpris, mais le vétéran avait le sentiment de pouvoir encore contribuer.

Pas de rancœur envers les Cavs

« Je sais que je peux encore jouer. Parfois, il faut savoir se sacrifier. Je voulais être sur le terrain et faire partie de quelque chose qui me dépasse. Je ne pensais pas que j’en étais déjà au point de m’asseoir (sur le banc) et de regarder », juge l’ancien des Wolves, reconverti en 6e homme chez les Cavs à partir de la saison passée.

Mécontent de la décision de J. B. Bickerstaff alors ? Plutôt « frustré », en fait, d’être sur le banc et ne plus le quitter. « J’ai pensé que si on me donnait une autre opportunité, je pourrais avoir un impact. Cette colère, cette frustration, ce genre de choses, ce n’était pas parce que j’en voulais aux dirigeants, à J.B. ou à qui que ce soit. C’est plutôt que je pense toujours que je peux jouer. »

Mais Kevin Love ne savait pas quand cette nouvelle opportunité allait se présenter. Et si les Cavs comptaient par exemple attendre jusqu’aux playoffs avant de trancher sur son cas. Selon lui, la communication entre les deux parties avait du mal à passer sur la fin. « Cela a ajouté de la frustration », décrit l’intérieur qui a finalement obtenu son « buyout » à la mi-février.

Il a ainsi quitté la 4e meilleure formation de l’Est, pour l’actuelle 7e. Tout en récupérant, surtout, une place de titulaire à Miami avec une production statistique comparable à celle affichée dans l’Ohio.