La Jordan Why Not 0.6 arrive en « Bright Concord »

Malgré les tempêtes à répétition, Jordan Brand n’a jamais lâché Russell Westbrook et lui a une nouvelle fois affirmé son soutien en sortant la Why Not 0.6. Passionné de mode, le meneur a encore pu apporter sa touche pour rester original.

C’est à nouveau le cas sur cette dernière chaussure signature, qu’on retrouve cette fois sous le coloris baptisé « Bright Concord ». Le coloris classique « Concord » en bleu foncé et noir qui habille notamment sur la base en daim ainsi que le reste de la tige, est cette fois complété par du rose et même des touches dorées, comme sur le logo du joueur ou bien le « Jumpman » présent sous la semelle multicolore.

La Jordan Why Not 0.6 investira le marché nord-américain le 22 mars prochain au prix de 140 dollars.

(Via SneakerNews)

—

