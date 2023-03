La police du Colorado ne retient aucune charge contre Ja Morant

Un peu de répit pour Ja Morant puisque la police du Colorado a décidé de ne pas le poursuivre pour s’être montré avec une arme à feu dans une discothèque samedi soir. Selon le communiqué, la police locale n’a relevé aucune atteinte, ni menace à l’ordre public.

« Après enquête, le département de police de Glendale a pu déterminer que l’incident avait eu lieu au Shotgun Willies, situé dans la ville de Glendale, pendant les heures d’ouverture légales du club. Le GPD n’a pas été en mesure de déterminer qu’il existait une cause pour un dépot de plainte. Ce soir-là, le GPD n’a reçu aucun appel de service à la boîte de nuit concernant une arme de quelque type que ce soit. Par la suite, aucune perturbation n’a été signalée et aucune personne ou client du club ne s’est présenté pour porter plainte. L’enquête a également conclu que personne n’avait été menacé avec l’arme à feu et, en fait, aucune arme à feu n’a jamais été localisée. Bien que la vidéo soit suffisamment préoccupante pour déclencher une enquête, il n’y avait pas suffisamment de preuves disponibles pour inculper quiconque d’un crime. Dans notre système judiciaire, toutes les personnes sont présumées innocentes jusqu’à preuve du contraire. »

Ja Morant n’est pas, pour autant, sorti d’affaire puisque la NBA enquête toujours sur cette histoire de possession d’arme, et le meneur All-Star risque une suspension de plusieurs dizaines de matches si l’arme était dans ses bagages lors du déplacement des Grizzlies à Denver.