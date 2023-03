Il y aura de l’enjeu partout, tant la course aux playoffs et au play-in est incertaine cette saison. On aura ainsi un oeil très attentif sur le duel entre Washington et Atlanta (01h00) mais aussi sur celui entre Boston et Portland (01h30) car les Celtics doivent rebondir après trois défaites consécutives.

Le Heat accueille lui les Cavaliers à la même heure quand les Mavericks sont à La Nouvelle-Orléans (01h30, beIN Sports 1) et que les Nuggets reçoivent les Bulls (03h00, beIN Sports Max 4).

Enfin, les Clippers vont tenter d’enchaîner face aux Raptors (04h00) en clôture de la soirée.

Programme complet

01h00 | Washington – Atlanta

01h30 | Boston – Portland

01h30 | Miami – Cleveland

01h30 | New Orleans – Dallas (beIN Sports 1)

03h00 | Denver – Chicago (beIN Sports Max 4)

03h00 | Phoenix – Oklahoma City

04h00 | LA Clippers – Toronto