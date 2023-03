Fin de saison pour Bojan Bogdanovic ?

Cela fait un moment que la saison régulière des Pistons n’a plus vraiment d’intérêt (sauf celui de la Draft) puisque la franchise occupe la dernière place de la conférence Est depuis plusieurs semaines.

Ce n’est donc pas étonnant de voir The Athletic nous apprendre que Bojan Bogdanovic pourrait être en vacances très prochainement. Le meilleur marqueur de l’équipe est touché aux tendons d’Achille et n’a joué qu’un seul match sur les cinq derniers des Pistons.

La franchise réfléchit donc à mettre le Croate au frigo, pour éviter une grosse blessure dans les prochains jours alors qu’il n’y a plus d’enjeu pour les joueurs du Michigan.

Souvent annoncé sur le départ jusqu’à la « trade deadline » le mois dernier, l’ancien du Jazz sera donc resté à Detroit où il a réalisé sa meilleure saison en carrière avec 21.6 points de moyenne à 49% de réussite au shoot et 41% à 3-pts. Et même si les Pistons ont encore connu une saison très difficile, nul doute que son expérience (33 ans et plus de 660 matches) a été bénéfique pour ce groupe composé essentiellement de jeunes joueurs.