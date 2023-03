À Brooklyn, les coups de Claxton se multiplient

Peu de jeunes joueurs, particulièrement de jeunes pivots, ont démarré leurs carrières dans des conditions aussi instables et incertaines que celles dans lesquelles Nic Claxton évolue depuis bientôt quatre saisons.

Arrivé à Brooklyn à l’été 2019, en même temps que Kevin Durant et Kyrie Irving, le pivot formé à l’université de Georgia a donc connu toutes les drôles de péripéties qui ont alimenté le quotidien de la franchise ces quatre dernières années, jusqu’à la fin inévitable du projet le mois dernier avec le départ des deux All-Stars.

Désormais plus modeste mais certainement plus sain, le projet sportif des Nets est donc à reconstruire, et Nic Claxton se trouve au milieu du chantier. Libéré, tant sur le plan psychologique maintenant que le brouhaha médiatique s’est éloigné de la franchise, que sur le plan sportif puisque lui sont maintenant confiées davantage de responsabilités sur les parquets, le joueur de 23 ans peut pleinement se concentrer sur sa progression.

Et celle-ci est clairement la source de satisfactions cette saison, puisque le pivot des Nets pratique le meilleur basket de sa jeune carrière, peu importe les chambardements qui ont secoué l’effectif de son club, avec 12.3 points, 9.3 rebonds et 2.6 contres en moyenne par match.

La tour de contrôle d’une équipe qui aime défendre

Cette nuit, à l’occasion de la victoire de Brooklyn à Houston, la troisième de suite des Nets, il s’est notamment offert sa meilleure performance depuis plusieurs semaines, en compilant 18 points, 13 rebonds et 4 contres.

« Et encore, ce n’est que l’échauffement pour moi » lançait-il d’ailleurs après la rencontre, comme pour annoncer que sa marge de progression demeure encore très importante.

Dans une équipe qui s’est adaptée à son changement d’effectif en cours de saison, et dont l’identité est donc aujourd’hui de défendre et courir avec des ailiers de profil « 3-and-D » comme Mikal Bridges et Cam Johnson, quand le style de jeu du début de l’exercice reposait davantage sur les isolations de Durant et Irving, le pivot prend ainsi beaucoup de plaisir à faire la même chose : défendre son cercle, puis courir vers le cercle opposé.

« En défense, tout le monde est concentré. À commencer par moi, étant donné que nous défendons beaucoup en ‘drop’, donc je dois être attentif » déclarait-il, pleinement conscient qu’il doit être à 100% chaque soir pour donner une chance aux Nets, désormais moins talentueux, de gagner. « Houston est l’équipe qui tente le plus de paniers au cercle cette saison, donc avant la rencontre je savais que j’avais du pain sur la planche. Donc je vais continuer à bosser sur cela, et c’est une progression au long cours. Mais j’ai le sentiment de faire du bon boulot. »

Davantage en confiance pour attaquer

En pleine bourre en ce qui concerne son activité défensive, donc, Nic Claxton n’en oublie pas pour autant l’autre côté du terrain, celui avec lequel il est clairement le moins à l’aise depuis le début de sa carrière.

Et dans la continuité de son affirmation plus sereine au sein du dispositif de ces Nets « new look » cette saison, il affirme se sentir aujourd’hui plus en confiance pour peser en attaque.

En premier lieu car les Nets ont moins de talent en attaque depuis les départs de Kyrie Irving et Kevin Durant, et que la balle doit en conséquence davantage bouger pour percer les couvertures défensives adverses, mais aussi car il s’attèle à exorciser son démon le plus coriace : sa grande maladresse aux lancers-francs.

Comment ? En y allant « step by step », en commençant par un petit changement dans sa routine.

« Je suis plus à l’aise comme ça, et je vais continuer à tirer les lancers ainsi jusqu’à la fin de la saison » expliquait-il, en référence à une pause de quelques secondes qu’il opère avant de déclencher sa mécanique. « Maintenant, je suis prêt à accepter le challenge [des lancers] à chaque fois qu’une faute est commise sur moi. Je reste fidèle à cette routine, je tente de ne pas réfléchir inutilement. Que je marque ou que je rate, ce sera cette routine. »

Dans les chiffres, il n’y a pas de quoi s’extasier particulièrement puisqu’il n’affiche qu’un petit 51% de réussite dans l’exercice cette saison. Mais quand on y regarde de plus près, on remarque qu’un mois de février conclu à 68% de réussite est particulièrement encourageant, et atteste de ses progrès récents.

« Je me fiche [que les équipes fassent intentionnellement faute sur moi]. Je vois ça comme un signe de respect » assurait-il en janvier, avant de réaliser le meilleur mois de sa carrière sur la ligne de réparation. « Au contraire, c’est l’essence de ma motivation. Dès que je vais sur la ligne, je veux aussitôt y retourner l’action d’après. »