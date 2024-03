Le MVP de la nuit | Le travail de sape de James Harden

Plus d’un an après son arrivée à Philadelphie, James Harden établit son record de points avec les Sixers, et l’ancien MVP a attendu cet affrontement face aux Bucks pour rappeler qu’il restait un formidable scoreur. Face aux leaders de la NBA, qui restaient sur 16 victoires de rang, il signe une perf’ de mammouth : 38 points, 10 passes et 9 rebonds.

Le tout avec une adresse plus que correcte : 42% aux tirs, 56% à 3-points et 100% aux lancers-francs. Dans une rencontre aussi serrée, chaque 3-points et chaque lancer-franc ont eu une importance capitale, et par ses changements de rythme et son agressivité, James Harden s’est joué de la défense de Khris Middleton.

Le plus fou, c’est que les Sixers étaient menés de 18 points à l’extérieur, et encore de 14 points à l’entame du dernier quart-temps ! Dans une saison marquée par des « comebacks » retentissants, James Harden a joué juste pour faire la différence, et on retiendra ce 3-points à 80 secondes de la fin pour ramener les Sixers à un point (125-124). Un shoot qui rappelle celui de Julius Randle la veille, face au Heat, puisqu’il perd le ballon, puis balance une prière à neuf mètres. « Dans les deux dernières minutes, c’était serré… Il s’agit de mettre ses tirs et de faire deux stops de suite. On a été l’équipe capable de le faire » explique le meneur de Philadelphie.

James Harden devient le 25e meilleur marqueur de l’histoire

Derrière, Giannis Antetokounmpo va louper son petit « hook shot » qui aurait permis de reprendre trois points d’avance, et c’est Joel Embiid, à 3-points, qui va valider ce « comeback ». À la passe ? James Harden évidemment, qui avait fixé toute la défense avant de trouver son coéquipier seul dans l’axe. « On a trouvé quelque chose qui fonctionnait et on a essayé de s’y tenir » poursuit James Harden. « On a trouvé quelque chose sur la fin, dans le 4e quart-temps, et on s’est simplement fixé dessus. On a réalisé des stops, et les choses ont changé pour nous. »

De la perf’ de Hames Harden, on retiendra aussi le début du 4e quart-temps. Epaulé de la « second unit », il distribue les caviars à Georges Niang qui plante deux 3-points de suite, tandis que Paul Reed profite aussi d’un bon service pour aller chercher ce 2+1. C’est ce 9-0 qui va changer la physionomie du match !

Mieux, les Sixers vont signer un 15-2 pour attaquer ce dernier quart-temps, et c’est James Harden, avec six points de suite, qui va leur permettre de recoller au score.

L’ancien joueur vedette des Rockets en profite au passage pour devenir le 25e meilleur marqueur de l’histoire. Une soirée parfaite pour lui et les Sixers, qui terminent la rencontre avec deux joueurs (Embiid et Harden) avec au moins 30 points et 10 passes. C’est une première depuis 1965 pour la franchise !

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 23 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 27 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.2 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 37 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 36 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 ★ HOU 72 35 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.4 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 37 44.2 36.8 87.9 0.9 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 37 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 * All Teams 44 37 46.6 36.2 86.1 0.8 7.1 7.9 10.8 2.3 1.2 4.0 0.8 24.6 2020-21 * BRK 36 37 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2020-21 * HOU 8 36 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2021-22 * All Teams 65 37 41.0 33.0 87.7 0.9 6.9 7.7 10.3 2.4 1.3 4.4 0.6 22.0 2021-22 * BRK 44 37 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 * PHL 21 38 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.1 2022-23 PHL 58 37 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 65 35 43.9 39.5 88.1 0.5 4.6 5.1 8.6 1.9 1.1 2.6 0.9 17.1 Total 1065 35 44.2 36.4 86.1 0.8 4.9 5.6 7.1 2.5 1.5 3.7 0.6 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.