Dejounte Murray, premier fan de Quin Snyder

Après un intérim signé Joe Prunty, les Hawks débutaient cette nuit l’ère Quin Snyder, leur nouveau coach engagé pour les cinq prochaines saisons. Des débuts convaincants avec une large victoire face aux Blazers (129-111), dans le sillage d’un grand Dejounte Murray, auteur de 41 points. « C’était un bel effort, un bel effort collectif » a déclaré Snyder. « Nous avons encore du chemin à parcourir, mais c’est un bon pas ».

Recrue phare de l’intersaison, Dejounte Murray s’est transformé en Trae Young avec 41 points à 17/22 au tir dont 5/5 à 3-points ! C’est un nouveau record en carrière pour l’ancien All-Star des Spurs, et on peut même y ajouter 6 passes décisives et 5 rebonds pour compléter son œuvre. Déchaîné, il a planté 23 points en première mi-temps, et il semblerait qu’il apprécie de défier les Blazers puisqu’il a signé ces deux meilleurs matches de la saison face aux coéquipiers de Damian Lillard.

« On traverse une période où il faut absolument gagner » a souligné Dejounte Murray. « La conférence Est est très serrée et nous essayons de trouver des moyens de remporter des victoires et de nous qualifier pour les playoffs. Au final, je veux gagner et continuer à progresser et à m’améliorer ».

Première option d’un soir, l’ancien Spur a souligné l’impact quasi immédiat de Quin Snyder, et dès sa prise de fonctions. « Nous avons eu deux entrainements de malade de suite. Il a tenté d’apporter de nouvelles choses, de nous faire partager la balle, de nous faire comprendre de l’importance de se partager la balle et d’être concentrés en défense. Son sens du détail est incroyable, et son intelligence du jeu est impressionnante » a loué Murray à propos de son nouveau coach. « Nous allons continuer à construire, et à être attentif dans les séances vidéo et j’espère que cela se traduira en match ».

Cette victoire permet à Atlanta de passer en positif avec un bilan de 32-31, et de surtout de revenir à une petite victoire de Miami (7e). Et le hasard fait bien les choses puisque les deux équipes s’affrontent justement ce soir en Floride (02h00).