Nerlens Noel file vers Brooklyn

En perte de vitesse depuis maintenant deux saisons, et barré par la concurrence à Detroit, Nerlens Noel avait logiquement négocié son départ avec les Pistons.

Désormais libre, on attendait de savoir si une équipe ambitieuse allait mettre la main sur lui. Finalement, nous apprend ESPN, c’est Brooklyn qui a signé l’ancien joueur de Philadelphie. C’est pour un premier contrat de 10 jours.

C’est une bonne pioche pour les Nets qui manquent de présence dans la raquette et souffrent au rebond. S’il retrouve son niveau défensif, comme lors de sa première saison à New York, Noel peut devenir une excellente option en sortie de banc pour faire souffler Nic Claxton.

A condition de convaincre lors de ce CDD.

