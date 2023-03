Saison terminée pour Jonathan Isaac

C’est hélas un refrain connu pour le joueur… Une fois de plus, Jonathan Isaac est contraint de mettre un terme à saison à cause d’une grave blessure et d’une opération. Fort heureusement, ce n’est pas son genou qui a lâché, mais ESPN annonce que l’ailier-fort du Magic s’est déchiré un muscle de l’adducteur gauche.

Un coup d’arrêt terrible pour Jonathan Isaac qui venait tout juste de reprendre le chemin des terrains avec seulement onze matches joués.

« Nos pensées vont à Jonathan, dont la force morale face à l’adversité est unique » écrit Jeff Weltman, le président du Magic, dans le communiqué du club. « Jonathan a travaillé extrêmement dur pour revenir sur le terrain cette saison et a démontré son impact sur notre équipe. Nous serons à ses côtés alors qu’il se concentre sur la suite. »