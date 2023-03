adidas fête les 71 points de Damian Lillard avec une promo et un don

Flashback : en pleine pandémie de Covid-19, Damian Lillard avait illuminé la morosité ambiante en claquant un match à 61 points face à Dallas dans la « bulle » d’Orlando mise en place pour terminer la saison 2019-2020.

L’euphorie de cette performance avait gagné les bureaux d’adidas qui avait décidé de frapper fort (et de stimuler un marché alors à l’arrêt) en concédant une promotion inédite à 61 dollars pour la Dame 6 portée par Damian Lillard ce jour là.

Un don de 71 000 dollars pour l’association de son choix

Forcément, tous les regards se sont tournés vers la marque aux trois bandes suite au nouveau coup de chaud de « Dame D.O.L.L.A. » à 71 points face à Houston la semaine dernière. Et adidas a refait le coup. Cette fois, en plus de proposer la Dame 8 à 71 dollars, malheureusement uniquement pour le marché américain, la marque a consenti un don de 71 000 dollars que le joueur va pouvoir attribuer à l’association de son choix, « pour renforcer l’impact qu’il a dans sa communauté », a précisé la marque.

Adidas a également installé deux panneaux publicitaires à Portland et Oakland, la ville d’origine de Damian Lillard, comportant le message suivant. « From O to 71 : Remember the Why », avec un O à la place du zéro en clin d’œil à Oakland et l’Etat de l’Oregon.

« Le « Why » de Damian Lillard est enraciné dans ses fondations à Oakland et son engagement envers la franchise des Blazers, les deux ayant joué un rôle essentiel dans son parcours », a déclaré Jon Shaw, directeur du marketing de la marque Adidas Basketball pour expliquer le choix de ce message.

Pour rappel, la Dame 8 avait innové en concevant une empeigne « écologique », 25% de ses composants étant fabriqués avec un minimum de 50% de contenu recyclé. Son exploit a été réalisé face aux Rockets avec le coloris « Sakura » aux pieds. Enfin, l’Europe n’est pas concernée par cette promotion…