Malgré la confiance de Tony Estanguet, la FIBA n’a toujours pas validé le site de Villeneuve-d’Ascq pour les JO 2024

Si les phases finales du tournoi olympique de basket se joueront à l’Accor Arena de Bercy, les phases de poules devront se disputer au stade Pierre-Mauroy, situé à Villeneuve-d’Ascq, près de Lille.

« Le basket et le hand se joueront à Lille en 2024 » a ainsi assuré Tony Estanguet, le président du comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris (Cojo), en visite dans le Nord hier en compagnie de Jean-Pierre Siutat, le président de la FFBB, et Andreas Zagklis, le secrétaire général de la FIBA.

Une visite sous forme d’inspection car les experts de la Fédération Internationale de Basket-Ball n’ont toujours pas validé le site lillois pour la tenue de la première phase de la compétition olympique.

Pourquoi ? Parce que la FIBA s’inquiète par rapport à l’installation de la climatisation dans l’enceinte, indispensable pour éviter la condensation sur le parquet et donc les risques de glissade des joueurs. D’après Le Parisien, les études fournies par les organisateurs des JO « ne tiendraient pas compte du fait que le stade n’est pas hermétiquement fermé, ce qui modifierait certaines données et ne rassureraient donc pas la fédération internationale ».

Le temps presse…

« Organiser les Jeux olympiques, c’est un évènement à part, très complexe. On parle de 36 matchs de basket organisés en première semaine donc c’est un vrai défi » répond Tony Estanguet. « Il y a en effet des impacts forts, en termes de température, de taux d’humidité. On est donc en train d’affiner toutes ces études car, finalement, on n’a jamais fait ça, ni ici ni ailleurs, avec cette intensité de match, autant de spectateurs, potentiellement des températures extérieures assez élevées. Ce stade s’y prête et on le sait, mais il va nécessiter des aménagements, y compris de façon temporaire, pour que les athlètes puissent être dans les bonnes conditions. Ce sont ces études-là qu’on est en train d’affiner. On a bien progressé ces derniers mois donc on est aujourd’hui très serein. »

À ses côtés, Andreas Zagklis était beaucoup plus prudent, assurant que « Paris 2024 a fait beaucoup de progrès ces derniers mois et nous pouvons voir la lumière au bout du tunnel ». Face aux certitudes de Tony Estanguet, il a de son côté préféré afficher sa « confiance », en assurant toutefois « être sur la même ligne ».

La FIBA avait pourtant validé le stade Pierre-Mauroy pour l’organisation de l’EuroBasket 2015 mais c’était pour les phases finales, avec donc moins de rencontres prévues chaque jour. C’était également fin septembre, avec des températures bien moins élevées que celles qu’on devrait retrouver fin juillet et début août, l’an prochain.

Le triple champion olympique a rappelé qu’il restait plus d’un an pour finaliser tout ça, même si le temps commence à manquer, car il faudra ensuite valider les déplacements et les transports des athlètes.