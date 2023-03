Les Warriors ont carrément snobé Russell Westbrook…

Les séquences ont fait le tour des réseaux sociaux, et elles en disent long sur le manque de confiance de Russell Westbrook en son tir. Seul à 6-7 mètres, le nouveau meneur des Clippers s’est carrément fait snober par la défense des Warriors, et en l’occurrence Draymond Green !

Les Warriors sont tous regroupés dans la peinture, et ils laissent Russell Westbrook seul, avec un premier défenseur à trois, quatre mètres. Comme s’il s’agissait de Dwight Howard ou de JaVale McGee.

Draymond Green semble lui dire de shooter, mais Russell Westbrook ne shoote pas, et il ne se rapproche même pas du cercle. Il ne regarde même pas le panier, et préfère faire une passe.

« Cela fait mal mentalement » reconnaît Draymond Green à propos de ces séquences. « On t’apprend à prendre un tir quand tu es démarqué… Mais si tu es démarqué sur chaque action, il faut te poser des questions… »

Le meilleur « défenseur central » de la NBA

Interrogé sur cette stratégie (légale car le défenseur sur le porteur du ballon peut rester dans la raquette sans être soumis à la règle des 3-secondes défensives) qui a complètement déréglé Russell Westbrook (3 sur 12 aux tirs, 0 sur 5 à 3-points), Draymond Green explique que les Warriors en avaient discuté lors du shootaround.

« Notre plan de jeu a fonctionné ce soir. On a obligé Russ à manquer des tirs. Quand on a un plan de jeu comme ça, et je sais que tout le monde critique le shoot de Russ, c’est dur à encaisser mentalement » répète Draymond Green. « Je pense que c’est davantage mental qu’une question de maladresse. Il shoote bien. Je crois qu’il est à 33 ou 34% à 3-points (ndlr : 30%). Mais mentalement, ça peut être dur… J’ai trouvé qu’on avait fait du bon boulot pour rester dans notre plan de jeu et les piéger en défense. »

Pour Steve Kerr, seul Draymond Green est capable de piéger une attaque comme il l’a fait.

« En tant que défenseur central, je pense que c’est le meilleur de la NBA, et personne ne peut couvrir l’axe du panier comme il le fait. Il est là à lire ce qu’il se passe, prêt à aider s’il se passe quelque chose » analyse le coach des Warriors. « Cela lui permet d’être proche du rebond, et je trouve que les rebonds pris par nos arrières ont été très importants ce soir, avec 11 rebonds pour Donte et Klay… Avec Draymond et Looney qui dirigent la défense, les arrières qui aident au rebond et une défense sans faire de faute, on est solide, et ça a fonctionné ce soir. »