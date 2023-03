Dix minutes électriques de Jordan Poole assomment les Clippers !

La rencontre démarre sur des bases défensives, avec deux équipes en manque d’adresse. Klay Thompson et Jonathan Kuminga sont les seuls Warriors à surnager face aux longs segments des Clippers. En face, à l’image de Kawhi Leonard, Los Angeles s’installe dans la raquette de Golden State, avec 20 de ses 27 points près du cercle (27-26).

Un 14-4 des Clippers en cinq minutes leur donne l’ascendant sur une équipe de Golden State qui rate dix tentatives de loin, et attaque rarement le cercle (44-36). Los Angeles limite les Warriors à 25% de réussite en deuxième quart-temps et sept points de suite du duo Paul George – Kawhi Leonard donnent même 11 points d’avance aux Clippers à la pause (56-45).

C’est au tour de la défense de Golden State de hausser le ton pour démarrer la deuxième mi-temps. Les coéquipiers de Draymond Green provoquent quatre pertes de balles, maintiennent les Clippers à 2 sur 11 aux tirs, alors que 11 points de Jordan Poole lancent un 21-5 qui met les Warriors devant terminent (70-66) ! Kawhi Leonard tente de stopper l’hémorragie mais l’adresse longue distance retrouvée de Golden State et le festival de Jordan Poole mettent les Clippers K.O. debout (87-69) !

Dans un Chase Center en ébullition, les Warriors enfoncent le clou alors que les hommes de Paul George sont à 3/22 à 3-points en deuxième mi-temps (95-74). Golden State file donc vers une victoire facile, la troisième de suite en effaçant un déficit d’au moins 12 points, et enfonce des Clippers qui enchainent un quatrième revers consécutif.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Ty Lue continue les expérimentations. Depuis le retour du All-Star Break, Ty Lue enchaine les tests pour trouver sa nouvelle rotation. Après avoir débuté avec Mason Plumlee et Marcus Morris aux côtés du trio Leonard – George – Westbrook, il a alterné entre Plumlee et Zubac comme pivot titulaire. Cette nuit, avec Zubac et Morris sur le flanc, ce sont Mason Plumlee et Eric Gordon qui ont débuté. Bones Hyland, hors de la rotation lors du dernier match, a fait son retour. Une fois au complet, Lue aura l’embarras du choix et pourra compter sur 12 joueurs chaque soir pour constituer sa rotation.

– Un 38-8 des Warriors en dix minutes ! Passifs face aux long gabarits et aux switchs de la défense des Clippers et menés de douze points en début de troisième quart-temps, les Warriors ont, comme face à Portland, complètement inversé la tendance. C’est l’agressivité vers le cercle, enfin, de Jordan Poole qui a servi d’étincelle. Dans son sillage, Draymond Green a lui aussi haussé le ton en défense pour mettre fin au festival de lay-ups des Clippers. Le résultat en sera cinglant. Los Angeles termine le quart temps à 4/22 aux tirs et perd 7 ballons qui alimentent le feu Jordan Poole. Le meneur marque 22 points dans la période, dont 8 lancers francs, alors que les Warriors, jusqu’ici à 3/22 à 3-points, font 7/14 pour passer de -12 à +18 !

– La défense des Warriors fait encore le boulot à domicile. Après avoir encaissé 101 points contre Houston, 104 contre les Wolves, et 105 contre les Blazers, les Warriors ont limité les Clippers à 91 points, dont seulement 35 en deuxième mi-temps. Si la « défense » de Draymond Green sur Russell Westbrook fera parler puisque l’intérieur a complètement ignoré le néo-Clipper en aide, Golden State a réussi lors de ses quatre matchs a resserré la vis sur les pénétrations adverses et la protection du cercle. Ils ont également limité les erreurs de communication. Encourageant avant un cinquième match de suite à domicile contre les Pelicans et le retour probable de Stephen Curry en fin de week-end pour entamer un « road trip » délicat.

TOPS/FLOPS

✅ Jordan Poole. Auteur de 22 de ses 34 points en troisième quart-temps, Poole a changé la physionomie du match grâce à son agressivité.

✅ Klay Thompson. Le « Splash Brother » a longtemps gardé les Warriors dans le coup en marquant 16 de ses 19 points en première mi-temps. Il a également pris 11 rebonds pour signer son premier double-double de la saison.

✅ Draymond Green. Magistral en défense et de nouveau aux portes d’un triple-double (11 points, 9 rebonds, 9 passes), Green a été déterminant pour éteindre les Clippers en deuxième mi-temps.

✅ Kawhi Leonard. La star des Clippers a été d’une efficacité redoutable (21 points à 8/12 aux tirs) mais il n’a pu empêcher la déroute de son équipe au retour des vestiaires.

⛔ Paul George – Russell Westbrook. Les deux anciens du Thunder ont terminé le match à 3/15 et 3/12 aux tirs !

LA SUITE

Golden State (33-30) : réception des Pelicans vendredi.

Los Angeles (33-32) : déplacement à Sacramento vendredi.