La Air Jordan 14 Low débarque en gris métal

Tout ce qui est rare est précieux, et les rares sorties de Air Jordan 14 sont donc toujours un petit événement. La voici cette fois de retour en version Low, avec son logo en noir et gris inspiré de celui de Ferrari, et un coloris qui colle plutôt bien au thème sur cette tige en gris métal.

L’ensemble est complété par du noir au niveau du col et de la semelle ainsi que de discrètes touches de rouge. La paire sort aujourd’hui sur le territoire nord-américain, au prix de 180 dollars.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Zion 2 Summer Hoops. Caractérisé par un maintien de qualité et un amorti Air Strobel inédit, ce coloris sent bon les beaux jours avec ses détails jaunes et oranges fluo.