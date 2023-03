Pas d’opération mais au moins trois semaines d’absence pour LeBron James

En apnée depuis dimanche soir, les Lakers connaissent maintenant la nature exacte de la blessure de LeBron James, après une batterie de tests et examens passés auprès de différents spécialistes.

Touché au niveau de l’un des tendons de son pied droit, le quadruple MVP ratera ainsi non pas deux mais au moins trois semaines de compétition, sans toutefois passer sur la table d’opération. Au mieux, on ne le reverra donc pas avant la fin du mois de mars et Los Angeles devra bel et bien jouer une dizaine de matchs sans son ailier, qui compilait 29.5 points, 8.4 rebonds et 6.9 passes de moyenne cette saison.

Un gros coup de massue pour les hommes de Darvin Ham, qui luttent toujours pour intégrer le Top 10 de l’Ouest, alors que le retour à la compétition de LeBron James dépendra sans doute du classement des « Purple & Gold ».