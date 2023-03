Pour Jae Crowder, c’était Milwaukee ou rien

On pouvait le voir rien qu’à le regarder jouer, et son imbroglio à Phoenix depuis l’été dernier l’a confirmé : Jae Crowder a la tête dure. Une fois qu’il avait décidé de ne plus porter le maillot des Suns après deux ans de bons et loyaux services, c’était fini. D’un commun accord avec la direction, le joueur s’est ainsi mis en retrait jusqu’à son départ près de cinq mois plus tard.

Même si une opportunité aurait pu se présenter lorsque Cameron Johnson s’est retrouvé sur le flanc, victime d’une déchirure du ménisque du genou droit en novembre, Jae Crowder s’en est tenu à sa ligne de conduite jusqu’au bout. Et si c’était à refaire ? « J’aurais tout refait de la même façon », a-t-il assuré à HoopsHype.

« Il n’y avait aucune chance que je joue là-bas. Les deux parties savaient que la route arrivait à son terme. C’était fini bien avant que Cam ne soit blessé. Je n’allais pas revenir dessus, et ils n’allaient pas revenir dessus ».

Un rôle qu’il connaît sur le bout des doigts à Milwaukee

Bon nombre d’équipes ont essayé de monter un deal pour le récupérer. Tour à tour, Atlanta et Houston ont tenté de monter un échange à trois équipes, puis Atlanta et Utah, puis ce sont les Wizards qui on tenté leur chance en mettant Rui Hachimura dans la balance, avant que ce dernier ne rejoigne les Lakers.

Milwaukee a aussi imaginé plusieurs scénarios, essayant de faire équipe avec Charlotte d’abord puis avec Brooklyn, où Jae Crowder a finalement transité avant de rejoindre le Wisconsin avant la « trade deadline ». Toutes les parties ont cette fois été satisfaites, y compris Jae Crowder qui n’a jamais imaginé finir la saison à Brooklyn.

Dans son esprit, les Bucks étaient la situation idéale pour lui. Et pas uniquement parce qu’il a étudié à Marquette, une université qui se trouve justement à Milwaukee.

« Honnêtement, les négociations étaient tellement avancées que j’étais destiné à finir ici », a-t-il poursuivi. « J’essayais d’y arriver, c’était plutôt ça. Ça n’avait rien à voir avec l’organisation des Nets ou leur équipe. J’ai juste senti que j’étais arrivé tellement loin dans le processus de négociation, comme je parlais aux Bucks depuis des mois. Je voulais que ça se concrétise parce que je connaissais mon rôle, et je ne voulais pas aller dans une situation différente, sans rôle ».

« Tout ça pour ça », pourrait-on écrire, puisqu’il trouve aux Bucks un rôle similaire à celui qu’il aurait tenu à Phoenix. Pour l’instant, Jae Crowder a toutefois de quoi être conforté dans son choix puisque les Bucks sont leaders de la NBA, et qu’ils n’ont toujours pas perdu depuis son arrivée. D’ailleurs, ils ont même battu les Suns…