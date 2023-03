PJ Tucker détaille pourquoi il a quitté le Heat

Au début de l’été 2022, PJ Tucker a pris tout le monde de court en déclinant sa « player option » pour s’engager dans la foulée avec les Sixers. Un scénario plutôt inattendu puisque l’ancien ailier-fort des Bucks n’avait disputé qu’une seule saison à Miami. Neuf mois plus tard, et alors qu’il retrouvait la salle du Heat mercredi soir, il assure qu’il avait pourtant en tête de finir sa carrière en Floride.

« Je pensais que j’allais prendre ma retraite à Miami » a-t-il expliqué au Miami Herald. « Honnêtement, je ne voulais pas partir. J’ai dit que je ne voulais pas partir. Mais au vu de leur situation et comme ils ne voulaient pas payer la luxury tax, je savais que cela pouvait être une possibilité. Ma famille est toujours là-bas. Donc je voulais évidemment rester, mais ça n’a pas marché ».

Le Heat réticent à se mettre dans le rouge, Philadelphie saisit alors la balle au bond car la franchise a plusieurs arguments de choix. D’abord, il y a l’argent avec une « mid-level exception » supérieure à 10 millions de dollars. Il y a aussi la durée du contrat. Même si PJ Tucker fêtera ses 38 ans en mai prochain, les Sixers étaient prêts à lui proposer un contrat sur plusieurs saisons. Enfin, il y avait la possibilité de retrouver James Harden et Daryl Morey, qu’il avait côtoyés aux Rockets.

Miami voulait ralentir les discussions…

« Je voulais la ‘full mid-level’. Je pense la mériter et c’est ce que je voulais. Ils le savaient dès le départ. J’ai dit que je la voulais depuis le début » raconte PJ Tucker à propos des discussions avec le Heat. Alerté que les Sixers sont sur les rangs, le Heat fait un gros effort avec un contrat de 26.5 millions de dollars sur trois ans. On approche des neuf millions de dollars annuels, mais PJ Tucker la refuse, sans doute car l’offre n’est pas pleinement garantie, contrairement à celle de Philadelphie…

« Je pense qu’ils voulaient que les négociations soient un peu plus lentes qu’elles ne l’ont été » se souvient PJ Tucker. « Personne ne pensait que j’allais obtenir trois ans et ensuite que j’allais même recevoir plusieurs offres pour trois ans garantis. J’étais prêt à partir et à trouver une solution ».

En fait, il n’y aura même pas de contre-proposition puisque PJ Tucker sera tout simplement le premier « free agent » à trouver un accord lors du marché des transferts. Une signature intervenue quelques minutes après l’ouverture du « free agency », et vu ce que raconte le joueur, il est clair que ça négociait en amont, contrairement à ce que stipule le règlement. Après une enquête de plusieurs mois, la NBA en était logiquement arrivée à la conclusion que les Sixers avaient enfreint les règles de la « free agency » l’été dernier.

Pour s’offrir PJ Tucker, mais aussi Danuel House Jr, les Sixers étaient obligés de discuter au préalable avec James Harden pour qu’il n’active pas sa « player option » à 47 millions de dollars, puis qu’il rempile à un salaire moindre. C’est ce sacrifice financier qui a permis à Philly de s’offrir PJ Tucker et Danuel House Jr, et pour la NBA, il est évident que les Sixers avaient pris contact avec James Harden d’abord, puis avec PJ Tucker et Danuel House Jr, avant cette ouverture du marché.

La sanction a été sévère : Philadelphie a perdu ses seconds tours de Draft pour 2023 et 2024 !

LEXIQUE

Mid-level exception : enveloppe d’environ 10 millions de dollars dont disposent pour recruter toutes les franchises NBA qui ne payent pas de luxury tax. Elles peuvent l’utiliser sur un ou plusieurs joueurs. Une équipe qui doit payer la luxury tax dispose seulement de 6.5 millions.