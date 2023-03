Pour Tom Thibodeau, Jalen Brunson impose le même type de leadership que Patrick Ewing

Sur courant alternatif depuis le début de saison, les Knicks semblent avoir trouvé le bon équilibre depuis l’arrivée de Josh Hart. L’ancien couteau-suisse des Blazers est venu compléter un trio de « durs à cuire », qu’il forme désormais avec Jalen Brunson et Julius Randle.

Son profil correspond exactement à l’identité que Tom Thibodeau voulait donner à cette équipe. Le technicien est donc ravi de voir la tournure des événements alors que les New-Yorkais enchaînent désormais les victoires avec un septième succès de suite, sans appel, acquis cette nuit dans le derby new-yorkais.

« J’adore entraîner ces gars-là, ils sont engagés les uns envers les autres. Ils vivent dans le gymnase, ce sont des rats de gymnase, donc ils vont progresser de plus en plus », avait-il lâché avant le match de la nuit.

Pour lui, il y a actuellement un état d’esprit similaire à celui des années 90, celui qu’il a connu lors de la dernière époque où les Knicks brillaient vraiment la NBA, Tom Thibodeau ayant été assistant coach au sein de la franchise de 1996 à 2003. Pour le coach, tout part ainsi du leader, qui donne le ton pour ses camarades.

« Patrick Ewing a donné le ton à tout ça. Quand vous entriez dans le gymnase, ça pouvait même être au milieu de l’été, il était là, il était le plus grand bosseur de l’équipe. Quand vos meilleurs joueurs donnent le ton à l’équipe, c’est spécial. Je déteste le dire mais l’équipe était comme ça ».

Des flashbacks des années 1990

Aujourd’hui, c’est Jalen Brunson qui a repris le flambeau dans le style « leader par l’exemple » et dans l’éthique de travail. Tom Thibodeau assure ainsi avoir eu un flashback quand il a vu Jalen Brunson s’entraîner pour la première fois avec ses coéquipiers l’été dernier.

Ce que confirme Josh Hart après la dernière « masterclass » de son meneur, à 39 points (à 15/18 au tir) et 6 passes.

« C’est facile quand on mène de 20 ou 30 points d’avoir cette mentalité, de se dire ‘Allez, laissez moi être un peu plus agressif. Je suis à cinq points de mon record en carrière, je vais aller le chercher’. Mais c’est un joueur qui privilégie l’équipe. Il veut réussir et il veut que son équipe réussisse. Il est prêt à se sacrifier quand il le faut, il est prêt à faire le bon choix et la bonne passe. C’est un point sur lequel on s’appuie », a confirmé l’ailier.

Reste à poursuivre cette dynamique le plus longtemps possible alors qu’un match à Boston se profile en fin de semaine. Pour ce qui est de l’ambiance du vestiaire en tout cas, Quentin Grimes vante la cohésion générale.

« Ça rigole beaucoup, tout le monde aime être ensemble. Les 20 derniers matchs, les gens ont eu le déclic et ont accepté l’objectif commun sans penser aux préoccupations individuelles. Ils s’occupent juste de faire ce qu’ils peuvent faire pour aider l’équipe. Et vous le voyez sur le terrain tous les soirs », a-t-il conclu.