Une collaboration inédite entre Sony et LeBron James

L’officialisation de la collaboration entre Sony et LeBron James va se matérialiser par la sortie d’une Playstation 5 spéciale LeBron James, avec une console et sa manette redessinée en hommage à la légende de la superstar NBA.

Sur les premières images qui ont accompagné cette officialisation, on peut voir la PS5 et la console être habillées des inscriptions « Nothing Is Given. Everything Is Earned » et de couronnes en référence au surnom du King. La manette est également assortie d’un clin d’oeil à l’école fondée par LBJ avec une inscription « I Promise », accompagnée de « Chosen Ones » et « Build Uplift Empower ».

« C’est toujours fou de penser qu’un gamin d’Akron qui a grandi en jouant à des jeux vidéo puisse créer quelque chose comme ça », a déclaré LeBron James dans un communiqué. « Concevoir une coque de console et une manette avec PlayStation qui fait un clin d’œil à mes étudiants d’I Promise et à nos origines est une chose plutôt cool. J’espère que ça continuera à inspirer tous ceux qui y auront une et s’amuseront à trouver un sens à chaque détail ».

Aucune date de sortie officielle n’a encore été communiquée. On ne sait pas non plus dans quelle mesure cette édition sera limitée ainsi que sa disponibilité pour le marché européen.