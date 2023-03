La Harden Vol.7 sort officiellement aujourd’hui

Cette fois c’est la bonne. Adidas a officiellement présenté la Harden Vol. 7 sous trois coloris : rouge, gris métal et jaune. Sa tige à l’aspect « chausson » se décline de plusieurs matériaux dont du cuir verni à l’avant, et repose sur une semelle imposante, sur laquelle les trois bandes de la marque ressortent au niveau du talon.

La bonne nouvelle, c’est que la septième chaussure signature de James Harden est d’ores et déjà disponible sur le site officiel d’adidas France au prix de 180 euros. C’est le très réussi coloris rouge et noir qui a été choisi pour cette grande première.

Commande sur basket4ballers.com la Zion 2 Summer Hoops. Caractérisé par un maintien de qualité et un amorti Air Strobel inédit, ce coloris sent bon les beaux jours avec ses détails jaunes et oranges fluo.