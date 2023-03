Après l’échec des Finals, Jayson Tatum a repensé sa préparation

Si Jayson Tatum semble autant revanchard et animé par quelque chose quand il joue cette saison, c’est certainement parce qu’il a terminé l’exercice 2021/22 sur un cuisant échec, qui doit le hanter chaque jour, ou presque.

Lors des dernières Finals, accessoirement ses premières en carrière, l’ailier des Celtics s’était ainsi troué face aux Warriors : 21.5 points de moyenne (avec 7.0 passes et 6.8 rebonds), mais à seulement 37% de réussite au tir et 66% aux lancers. Lui qui tournait, lors des trois précédents tours, à 27.0 points de moyenne (avec 6.7 rebonds et 5.9 passes), à 45% de réussite au tir et 83% aux lancers.

« Il avait perdu ses jambes et nous avons essayé d’examiner ça, en nous demandant quoi faire pour empêcher que cela ne se reproduise », livrait à ce propos Drew Hanlen, son entraîneur personnel.

Assurément l’une des raisons de la défaite en six manches de Boston devant Golden State, mais surtout la principale cause de la remise en question estivale de Jayson Tatum, qui s’est traduite par une modification de son alimentation, une intensification de sa routine de musculation et des séances d’entraînement davantage orientées sur l’aspect playoffs.

« J’ai été très solide la saison dernière et tout au long de ma carrière, mais j’ai la sensation que les changements apportés pendant l’été m’ont préparé à jouer beaucoup de minutes, pour que je ne sois pas bouleversé au moment des playoffs. C’est simplement une sorte de montée en puissance progressive », confiait-il lors du All-Star Weekend, dans l’optique de ne pas (trop) arriver sur les rotules, en cas de campagne de playoffs à rallonge.

De multiples ajustements à souligner

Pour ce faire, avec Nick Sang, un autre de ses entraîneurs personnels, Jayson Tatum s’est d’abord concentré sur son alimentation, afin de consommer de manière plus saine. Et, ce, de sa propre volonté. « C’est la première année où il m’a dit : ‘Tiens, voici mon programme et mes intentions’ », reconnaissait d’ailleurs Drew Hanlen.

« Ce n’est pas une histoire de véganisme ou de quelconque autre [type de régime alimentaire], mais cela concerne simplement ce que je mange, mes horaires d’alimentation, ce que je consomme avant les matchs et après les matchs. Il s’agit d’être un peu plus ponctuel, ce genre de choses, et j’ai vite remarqué la différence », confirmait le principal intéressé.

Outre son alimentation, Jayson Tatum a également tenu à procéder à quelques ajustements sur sa manière de s’entraîner. Plus souvent présent à la salle pour soulever de la fonte, afin de prendre du muscle pour attirer les fautes et terminer près du cercle, il a mis la résistance et l’endurance au centre de ses priorités, afin de performer et rester régulier malgré la fatigue.

Tel un LeBron James avant lui, « Jay-T » cherche donc à exploiter au maximum (et très jeune) tout son potentiel, à la fois en termes de jeu et en termes de physique, histoire de durer le plus longtemps possible. À tout juste 25 ans, il dispute déjà sa 6e saison en NBA et il passerait presque pour un vétéran dans cette ligue, ce qui explique son approche pour le moins étonnante à un si « jeune » âge.

Étonnante, mais pas insensée pour autant, car Jayson Tatum a la responsabilité d’être le leader des Celtics depuis quatre ans et il ne peut ainsi pas (ou plus) se permettre de connaître le moindre coup de mou, car cela se répercutera automatiquement sur son équipe et, ce, négativement. On a d’ailleurs pu le constater lors des dernières Finals…

Pour son coach, Joe Mazzulla, il ne faut en tout cas pas mentionner en premier lieu les effondrements (liés à la fatigue ?) de son ailier All-Star, mais plutôt louer sa force mentale, alors qu’il met tout en oeuvre pour passer à l’étape supérieure et ne plus « laisser tomber » ses coéquipiers pour des raisons autres que les blessures, au moment des playoffs.

Un mental de champion

« Nous passons plus de temps à parler du nombre de minutes qu’il joue, qu’à parler de la manière dont il parvient à assumer ses responsabilités, son souhait d’être un très grand joueur, sa volonté de ne rater aucun match… », regrettait le technicien des C’s. « Car oui : il a procédé à des ajustements, pour ce qui est de son approche mentale, son alimentation, ses sessions d’entraînement et de musculation, de façon à l’aider à assumer toutes ses responsabilités. »

Pour l’heure, on peut néanmoins dire que les efforts estivaux de Jayson Tatum sont payants, tant il semble maître de son basket et de son jeu depuis le début de cette saison, sans montrer de signe de faiblesse.

Candidat sérieux au titre de MVP 2023, grâce à ses meilleures moyennes en carrière aux points (30.2), rebonds (8.8) et passes (4.8), il guide surtout les Celtics vers le deuxième meilleur bilan de la ligue (45-19, à égalité avec Denver, mais derrière le 45-18 de Milwaukee). Le tout en jouant plus de 37 minutes par rencontre et en n’ayant raté que quatre petits matchs, sur les 64 de Boston…

« [Jayson Tatum] est vraiment quelqu’un de minutieux, il n’est pas du genre à perdre de temps », jugeait d’ailleurs son coach, Joe Mazzulla. « Il a pris une décision et il s’est consacré à son physique de manière consciencieuse, pour ce qui est de la musculation, du sommeil, de la respiration, de l’alimentation… Donc, tout ce qu’il fait désormais est pensé de façon à ce qu’il puisse être à son meilleur niveau. Cela s’acquiert avec le temps, cela s’apprend. »