TJ Warren à l’ombre des Suns

Lors du « blockbuster deal » qui a permis à Kevin Durant de rebondir à Phoenix, le retour de TJ Warren dans l’échange s’apparentait sur le papier à une belle pioche pour densifier la « second unit » des Suns.

En réalité, l’intégration de l’ailier scoreur au collectif de Monty Williams s’est avérée bien plus compliquée qu’on ne pouvait l’imaginer. Pour l’instant, il n’a joué que des miettes, 7 minutes face à Sacramento puis 8 face aux Clippers avant le All-Star Break, et puis plus rien.

En attendant KD…

Pas vraiment rassurant, surtout au regard des commentaires de son nouveau coach Monty Williams, et de l’absence de Kevin Durant !

« Il y a juste beaucoup de gars. On en fait déjà jouer dix. Pour le faire jouer, il faut en retirer un, et on a l’impression d’avoir un bon rythme avec Damion Lee et la plupart du temps, Josh Okogie et Torrey Craig ont occupé cette place de titulaire. Bientôt, on va avoir le retour de Kevin Durant, ce qui va faire sortir quelqu’un d’autre », a-t-il expliqué au soir de la défaite face à Milwaukee dimanche.

Monty Williams s’est également justifié en expliquant qu’il aimerait s’en tenir à une rotation à dix joueurs, avançant une question de rythme.

« On ne peut pas faire jouer tout le monde. J’ai expliqué ça au groupe samedi. Nous avons besoin de beaucoup de sacrifices. Il y aura peut-être une chance pour lui de jouer, mais pour l’instant, on trouve qu’on a un bon rythme avec les gars qui jouent », a-t-il ajouté. « J’ai l’impression que je dois avoir l’esprit ouvert pour aller de l’avant, mais aussi m’assurer que les gars gardent un certain rythme et ne pas faire ce que j’ai fait les deux derniers matchs. J’ai dû faire jouer 18 gars au dernier match (rires). Je pense qu’à un moment donné, il faut arriver à cette rotation de 9-10 hommes avec l’idée que Kevin sera bientôt de retour et que ça va la rétrécir encore plus ».

Dans une position difficile, de l’aveu de son coach

En parlant de rythme, TJ Warren en aurait clairement besoin, lui qui a manqué presque deux ans de compétition après une blessure au pied. Pour l’instant, il va devoir prendre son mal en patience dans l’attente d’une opportunité.

« Les cinq vont changer, les rôles vont changer, mais pour chacun, l’objectif reste de faire ce qu’il faut », a confié Damion Lee. « Que vos minutes soient réduites ou augmentées, il faut juste faire le job et essayer de le faire au plus haut niveau. Même quand on aura tout le monde, les gars vont juste devoir comprendre que pour qu’on soit au top et qu’on accomplisse ce qu’on cherche à réaliser, il doit y avoir des sacrifices ».

Si Monty Williams a admis avoir mis TJ Warren dans une « situation difficile », ce sera donc à l’ailier de se tenir prêt en attendant sa chance, et de faire en sorte de ne pas être rouillé lorsqu’on fera appel à lui. Pour le reste, « on apprécie le fait d’avoir un gars de 2m03 qui peut entrer sur le terrain et juste aller chercher des paniers », a ajouté Monty Williams. C’est toujours ça de pris !