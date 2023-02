Pas de performances exceptionnelles comme la nuit précédente, et notre MVP de la nuit est donc Pascal Siakam, solide pour permettre aux Raptors de se sortir du piège des Pistons (95-91).

Dans un match où les deux attaques n’ont pas vraiment brillé, le Camerounais a été globalement le seul à surnager de ce côté du terrain pour Toronto. Avec ses 29 points, 8 rebonds, 5 passes, 3 interceptions et 2 contres (ainsi qu’aucune perte de balle), il a dû porter son équipe, surtout en l’absence de Fred VanVleet.

C’est la première fois de la saison que les Raptors enchaînent quatre succès consécutifs…

Sur la fin du match, c’est sa relation avec Jakob Poeltl, autour duquel il a tourné pour s’offrir plusieurs paniers décisifs, qui a fait la différence face à des Pistons pris dans leur dos.

Quasiment à l’équilibre, Toronto (30 victoires – 31 défaites) est désormais bien installé dans la zone du « play-in », à la 9e place de la conférence Est. Est-ce que Nick Nurse et sa troupe peuvent encore remonter ? Difficile à dire. En tout cas, même si ce n’est pas toujours très beau, Pascal Siakam apprécie de retrouver le goût de la victoire.

« Quand on a passé cette saison à Tampa (en 2020/21), perdre, c’était vraiment dur, pas amusant du tout », rappelle ainsi le All-Star. « Quand vous vous souciez de quelque chose et que vous y investissez des heures chaque jour, quand ça ne va pas comme vous le voulez, c’est dur. Ça fait mal, et ça ne vous rend pas heureux. »