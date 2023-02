Quin Snyder aux Hawks pour 8 millions de dollars par an ?

Il ne fait plus aucun doute que Quin Snyder sera le prochain entraîneur des Hawks. Il pourrait même enfiler une double casquette avec un rôle élargi comme peut l’être celui de Gregg Popovich aux Spurs. Selon ESPN et The Athletic, les discussions entre les Hawks et Snyder ont encore avancé, et l’ancien coach du Jazz aurait accepté un salaire annuel de huit millions de dollars. On peut s’attendre à ce qu’il s’engage sur quatre ou cinq ans puisque la direction souhaite lui confier un plan sur le long terme.

Actuellement en vacances à l’étranger avec sa famille, Snyder n’a pas encore rencontré les Hawks, mais il s’est entretenu avec le GM Landry Fields, l’assistant GM Kyle Korver et le propriétaire Tony Ressler. Ils ont évoqué avec lui l’idée d’un projet global qui porte autant sur l’identité de la franchise que sur la formation des joueurs.

Ce qui séduit aussi la direction, c’est que Snyder connaît bien la franchise puisqu’il était le premier assistant de Mike Budenholzer en 2013. C’était dans ce rôle qu’il avait tapé dans l’oeil du Jazz, qui l’avait engagé à la fin de la saison.

En attendant qu’il signe, c’est Joe Prunty qui assure l’intérim, et sous sa coupe, Atlanta a surpris les Cavaliers en s’imposant 136-119. Un succès qui leur permet de revenir à l’équilibre : 30 victoires pour 30 défaites.