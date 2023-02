Klay Thompson fait encore Splash : 12 sur 17 à 3-points !

Absent du concours à 3-points le week-end dernier, Klay Thompson s’est rattrapé face aux Rockets avec l’une des meilleures performances de l’histoire : 12 sur 17 à 3-points ! Dans la victoire des Warriors, il échoue à deux tirs de son record NBA, et c’est la 3e fois en carrière que Klay Thompson atteint ce total. C’est surtout la deuxième fois de la saison qu’il réalise un tel carton, et c’est du jamais vu dans l’histoire.

« Je voulais un record de plus que Steph n’a pas » se marre-t-il. « Mais c’est surtout un effort collectif. Tout le monde a contribué, et c’est une adresse incroyable de tout le monde. »

Cela survient un soir de back-to-back, et c’est une belle revanche pour lui puisqu’il vient tout juste d’être autorisé à les rejouer. Comme souvent, quand on a la main chaude, Klay Thompson a inscrit ses 3-points dans toutes les positions, et notamment en sortie de dribbles. C’est plus rare chez lui.

Il ne devait jouer que 25 minutes…

« J’adore ça ! » répond-il à Kelenna Azubuike, devenu consultant TV. « Habituellement, c’est Stephen et Jordan qui font ça, mais je peux l’ajouter à mon arsenal. »

Pour Steve Kerr, c’est une chance pour tout le monde de retrouver un Klay Thompson à son meilleur niveau. « Il a été brillant, et c’est génial de le voir faire ça, et d’en être arrivé à ce stade où il peut le faire. C’était son deuxième back-to-back de la saison, et le premier avait eu lieu juste avant la pause. Je pensais le faire jouer que 25 minutes… Mais il a été très bon, et pas uniquement aux tirs. Il y a ces rebonds, sa défense… Et il joue 35 minutes. C’était du très bon Klay. »

Et quand un journaliste lui demande si c’est normal qu’un joueur prenne 14 de ses 15 premiers tirs de loin, Steve Kerr se marre : « Oui, quand c’est Klay ! »