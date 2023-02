À Duke, on veut s’éloigner de la stratégie du « one-and-done »

Charles Darwin l’avait suggéré dès 1859 avec sa théorie de l’évolution : dans un environnement toujours plus concurrentiel et régi par la sélection naturelle, l’espèce humaine, au fil de son existence, ne cesse d’évoluer.

Appliquée à l’épineux sujet du « one-and-done » en NCAA, cette analogie incarne en tout cas plutôt bien la réalité de la situation de Duke aujourd’hui. Le paysage NCAA n’a jamais été à ce point bouleversé, entre l’émergence du NIL qui encourage les meilleurs joueurs à rester sur les campus durant plusieurs saisons, et la probable future abolition de la limite d’âge fixée à 19 ans pour la Draft NBA.

Ce dernier point est d’ailleurs l’élément le plus important de la stratégie de Duke dans les années à venir : qui dit fin de la limite d’âge pour les lycéens, dit possibilité pour eux de rejoindre directement la NBA, et donc de zapper la case NCAA. Autrement dit : le schéma du « one-and-done », pilier du succès de Duke depuis le début des années 2010, va devenir de plus en plus obsolète dans les années à venir, et les Blue Devils vont alors devoir s’adapter.

Successeur de Mike Krzyzewski, Jon Scheyer l’a bien compris. Ancien joueur du programme dont il est désormais à la tête, le technicien de 35 ans est le plus jeune head coach du « Power 6 » (les six conférences majeures de la première division NCAA : ACC, Big Ten, Big 12, Big East, SEC et Pac-12), et sa jeunesse et son modernisme seront précieux pour entrer au mieux dans cette nouvelle ère complexe du championnat universitaire.

Vieillir, pour mieux gagner en mars

« Je suis satisfait par notre situation actuelle et nos performances sur le plan sportif, mais à l’avenir, selon moi, il sera davantage essentiel d’assurer une continuité dans nos rangs, de saison en saison » a-t-il ainsi déclaré cette semaine à ce sujet. « Du point de vue de la culture du programme, même si c’est difficile à maintenir dans le monde du basket universitaire. Mais nous avons le sentiment que nous pouvons le faire, simplement en recrutant un peu différemment. Je ne pense pas qu’à l’avenir nous allons recruter autant de freshmen. »

Assurément un véritable virage à 180 degrés, donc, pour ce programme habitué à voir défiler les joueurs de première année chaque année depuis plus d’une décennie. Cette saison encore, les Blue Devils comptent sept « freshmen » dans leurs rangs, dont trois attendus à la Draft 2023 en juin (Dariq Whitehead, Kyle Filipowski et Dereck Lively II).

Plus largement, depuis 2013, Duke a produit 20 « one-and-done », le deuxième plus gros total sur la période derrière Kentucky, l’autre « usine » à « one-and-done ».

« C’est une question de pérennité » ajoute Jon Scheyer. « C’est l’état actuel des choses dans le basket universitaire, pas seulement avec Duke. »

Les chiffres lui donnent effectivement raison, puisque pendant que Duke continue, saison après saison, de miser sur une extrême jeunesse, les champions nationaux se succèdent depuis près de sept ans avec une caractéristique commune : leur grande expérience.

Villanova en 2016 et 2018, North Carolina en 2017, Virginia en 2019, Baylor en 2021 et Kansas l’an passé ont effectivement tous remporté le titre avec des « vieux » dans leurs effectifs. Les chiffres sont là aussi sans appel : seuls Virginia et Kansas ont gagné en figurant hors du Top 100 des équipes les plus âgées de la première division (107e et 128e respectivement).

« C’est une année fondatrice cette saison pour nous, la première d’un nouveau projet » conclut ainsi Jon Scheyer. « Notre but, malgré tout, ne sera jamais de devenir la plus vieille équipe du circuit, nous aurons toujours des freshmen dans nos rotations. Mais l’idée est de trouver un équilibre.«