Paolo Banchero raconte son premier All-Star Weekend

Paolo Banchero aura réussi sa toute première expérience d’un All-Star Weekend. Coaché par Pau Gasol dans la « Team Pau », le rookie du Magic a été le premier à porter Jose Alvarado en triomphe suite à son 3-points de la victoire, en finale de ce Rising Stars à quatre équipes.

C’est forcément un moment qui restera dans sa carrière, et le joueur en a profité pour prendre la plume et faire un peu le point sur ses impressions et ce qu’il a ressenti en se retrouvant au cœur de l’événement.

« Je m’attendais à ce que beaucoup de stars soient ici à Salt Lake City. Mais ce que ce qui m’a le plus surpris, ce sont toutes les stars en dehors du monde du basket qui sont ici. Des musiciens, d’autres stars du sport. Guy Fieri était là, le gars de Food Network. Je veux dire, tout le monde est là ! Le fait de voir tous ces gens venir juste pour assister au All-Star Weekend met en lumière l’importance de la NBA pour tout le monde, et c’est un privilège d’en faire partie », a-t-il écrit, glissant au passage qu’il a pu rencontrer l’une des idoles de sa grand-mère, la journaliste Gayle King, qui présente « CBS Mornings ». « Je l’ai rencontrée dans le hall de l’hôtel. Peut-être que tout le monde ne pense pas que c’est quelque chose d’énorme, mais ça l’est ».

Trois jours pour soigner ses bobos

Le premier choix de la dernière Draft s’est aussi projeté sur ce qui l’attend avec Orlando, à commencer par une plage de repos bienvenu après quatre mois de compétitions intenses.

« Quand tout a été fini, j’ai officiellement entamé mon « All-Star Break », avec quelques jours de repos avant de reprendre le travail au centre d’entraînement AdventHealth mardi après-midi. Laissez-moi vous dire que quelques jours de repos, ça compte beaucoup. Ça fait du bien », a-t-il ajouté. « Je suis jeune, mais j’ai quelques douleurs et courbatures. Je vais essayer de profiter au maximum de ces deux prochains jours. Me reposer, m’aérer l’esprit aussi. Je pense qu’il est important de prendre le temps de ne pas penser au basket, de sorte que lorsque vous revenez, vous vous sentez beaucoup plus frais et concentré. Certains personnes, moi compris, pouvons être pris par l’envie de nous améliorer tout le temps. On pense constamment au travail et on ne se laisse jamais respirer. Mais il faut le faire. Et c’est pourquoi j’ai vraiment besoin de prendre du temps libre, pour me détendre ».

Motivé à l’idée de bien finir la saison avec Orlando et de gagner le plus de matchs possible, Paolo Banchero s’est aussi projeté sur son prochain rendez-vous avec le All-Star Weekend, qu’il espère vivre avec les « grands » cette fois.

« J’ai fait partie du All-Star Friday cette année, du All-Star Saturday. L’année prochaine, je veux faire partie du All-Star Sunday et participer au All-Star Game. Nous essayons d’y arriver. Essayer d’être un titulaire aussi, même si évidemment ce sera pour plus tard. Pour l’instant, je dois juste continuer à travailler. Rester concentré, et les choses se feront d’elles-mêmes, mais le All-Star Game l’année prochaine, c’est clairement un objectif ».