« Ce sont 23 des matchs les plus importants de ma carrière, pour la saison régulière. C’est mon type d’état d’esprit, et j’espère que les gars auront le même, au retour de cette coupure ».

Touché à la main droite et forfait après la mi-temps du All-Star Game, LeBron James n’a pas perdu son objectif principal de vue malgré son escapade à Salt Lake City. Ses Lakers sont en grande difficulté et il reste 23 matchs de saison régulière pour redresser la barre. Le but : accrocher le bon wagon, à savoir pouvoir entrer en « play-in ».

« Je veux pousser jusqu’à une participation en playoffs. Je ne veux pas rater la postseason deux années consécutives. Ça ne fait pas partie de mon ADN. Nous sommes là à parler du record de points et tout ça, et c’est très bien, mais je suis plus passionné par l’idée d’essayer de faire la postseason et de nous donner une chance de nous battre pour un trophée Larry O’Brien de plus. C’est ce que je suis. C’est de ça que je suis fait », a-t-il déclaré.

Une reprise corsée

Satisfait du réajustement de l’effectif opéré avant la « trade deadline », LeBron James est effectivement face à l’un des défis les plus relevés de sa carrière. Même si la tâche s’annonce très difficile, le « King » veut transmettre sa confiance au reste du groupe et tout donner pour essayer d’accomplir son objectif.

« J’ai toujours été confiant dans toutes les équipes dans lesquelles j’ai joué. Une fois que nous sommes en playoffs, nous pouvons rivaliser avec n’importe qui, et ça n’a pas changé aujourd’hui », a-t-il ajouté. « Avec l’effectif tel qu’il se présente actuellement, si nous pouvons terminer la saison régulière du bon pied, nous pourrons rivaliser avec n’importe qui dans la Conférence Ouest, voire dans toute la ligue ».

Les planètes devront être alignées pour que les Lakers parviennent à voir les playoffs, mais LeBron James y croit.

« J’espère pouvoir trouver un moyen de m’assurer que je serai disponible et sur le terrain chaque soir pendant ces 23 matchs pour nous donner une chance. Je veux donner une chance à notre groupe d’être capable de rivaliser tous les soirs et de pouvoir gagner afin d’accéder à la postseason. La chose la plus importante pour moi en ce moment est de maintenir ma bonne santé et d’être disponible pour mes coéquipiers après cette pause, car nous devons frapper fort si nous voulons faire quelque chose de spécial ».

Ça commencera par du très lourd sur les sept premiers matchs avec deux rencontres face à Golden State, deux face à Memphis, ainsi que des déplacements à Dallas et Oklahoma City, l’actuel 10e de la conférence Ouest.