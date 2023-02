Un contrat avec Puma pour Mac McClung

Mac McClung a inscrit son nom dans l’histoire du Slam Dunk Contest samedi soir avec une panoplie de dunks qui resteront dans les annales, d’autant plus au regard du parcours unique de ce joueur qui évoluait en G-League.

Sa victoire a été accompagnée d’une autre bonne nouvelle pour lui puisque le joueur a également signé un contrat avec Puma dans la foulée. Il portait d’ailleurs des « Rise Nitro » pour le concours, dont le coloris est disponible sur le site officiel de Puma France au prix de 125 euros.

(Via Nick DePaula)

—

