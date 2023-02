Tyler Herro et Bam Adebayo attendent Kevin Love à Miami

Où Kevin Love finira-t-il la saison, alors qu’il vient de négocier un « buyout » avec les Cavaliers ? Les Suns, les Sixers et les Lakers sont intéressés par le vétéran, mais le Heat semble bien tenir la corde.

Miami a en effet un vrai besoin dans la peinture, et l’ailier fort de 34 ans pense que le club est celui qui peut lui offrir le temps de jeu le plus régulier. Le fait de jouer avec des vétérans comme Bam Adebayo et Jimmy Butler lui plairait également. Du côté de la Floride, on ne cache pas qu’on aimerait bien l’accueillir…

« Je pense que ce serait énorme », a notamment expliqué Tyler Herro, présent à Salt Lake City pour le concours à 3-points, sur la possibilité de voir Kevin Love rejoindre Miami dans les prochains jours. « Ce serait super si on peut ajouter quelqu’un du calibre de Kevin Love, qui a joué tellement de grands matchs, qui a connu tellement de longs parcours en playoffs et qui est expérimenté. Il est déjà passé par là. Nous avons vu ce que nous pouvons faire si nous ajoutons des vétérans de ce genre au milieu de la saison. En général, cela mène à de bons parcours et à de longues séries de playoffs. Je suis enthousiaste. Nous verrons bien. »

L’arrière pense sans doute à Jae Crowder quand il évoque les arrivées de vétérans en cours de saison, son arrivée à Miami en février 2020 ayant été suivi par l’accession du club en Finals quelques mois plus tard.

Pour Bam Adebayo également, rien que l’expérience de Kevin Love serait un atout précieux.

« Il a gagné des bagues. Il a été dans le vestiaire quand ils ont été menés, quoi, 3-1 [lors des finales 2016]. Il a connu l’adversité de ces moments de vie et de ces moments de vérité. Ce sera une bonne chose pour nous, étant donné qu’il a été un leader. C’est un vétéran, il peut donc coacher les plus jeunes et nous aider à aller de l’avant. »