Milwaukee se positionne sur deux All-Star Games

Où aura lieu le All-Star Game 2025 ? Pour l’instant, on ne le sait pas, et la NBA reçoit actuellement les dossiers de candidature. Samedi, on avait ainsi appris que Los Angeles s’était positionné sur l’événement, histoire de respecter cette intervalle de sept ans entre chaque édition disputée à la Crypto.com Arena : 2004, 2011, 2018 et donc 2025.

Sauf que ESPN rapporte que la ville de Milwaukee est aussi candidate à l’organisation d’un All-Star Game, et le Fiserv Forum se positionnerait sur les éditions 2025 et 2026. A l’instar de Boston, Milwaukee n’a pas accueilli l’évènement depuis très longtemps, en l’occurrence depuis 1977 ! A l’époque, les Bucks évoluaient à la MECCA Arena, une salle de « seulement » 10 000 places.

Depuis 2018, Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers évoluent dans une nouvelle salle, plus moderne et plus grande, et la NBA est sensible à la qualité des installations.

Outre Los Angeles et Milwaukee, Boston et Phoenix seraient aussi en lice pour accueillir l’une des deux éditions.