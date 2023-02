Buddy Hield pique un record de Reggie Miller aux Pacers

S’emparer d’un record à 3-pts de Reggie Miller à Indiana, ce n’est pas un mince exploit ! Face aux Bulls, Buddy Hield a inscrit six paniers primés, ce qui lui a permis de porter son total de cette saison à 230 shoots réussis derrière l’arc.

Le record des Pacers sur une saison régulière appartenait à Reggie Miller donc, depuis la saison 1996/97, où il avait trouvé la cible à 229 reprises. Le voilà tombé et il reste 22 matches à Buddy Hield pour l’améliorer et l’emmener le plus haut possible.

« Il est obsédé par l’art de shooter », souligne Rick Carlisle, qui a dirigé Reggie Miller plus tôt dans sa carrière, pour l’Indy Star. « Quand on est obsédé par quelque chose, qu’on travaille, qu’on a des qualités, on peut changer les choses. Il n’est pas le leader à 3-pts cette année par hasard. Il finira sa carrière comme un très grand shooteur à 3-pts. Dépasser Miller avec 22 matches à jouer, c’est un signe fort. »

C’est même le deuxième record de franchise pour l’arrière, qui possède déjà la meilleure marque aux Kings avec 282 shoots primés réussis en 2020/21. Il partage cet honneur avec J.J. Redick, shooteur de référence aussi bien aux Sixers qu’aux Clippers.

Enfin le shooteur le plus prolifique de la ligue ?

Ce record vient couronner les remarquables performances de Buddy Hield. Le participant au concours à 3-pts à Salt Lake City samedi soir est un des shooteurs les plus réguliers et efficaces de la ligue depuis quelques années maintenant. Il a terminé deuxième shooteur le plus prolifique les trois dernières saisons, derrière James Harden en 2020 puis Stephen Curry en 2021 et 2022.

Cette saison, sa cinquième de suite à plus de 200 shoots primés, il domine la ligue et de loin. Il a déjà inscrit 230 paniers à 3-pts donc (à 42 % de réussite), devant les 196 d’Anfernee Simons et les 194 de Klay Thompson.

« C’est un privilège. La NBA a changé », explique le joueur en évoquant son record, toujours pour l’Indy Star. « On shoote à 3-pts et à un volume élevé. Je ne fais pas que tirer à 3-pts, je le fais à un rythme élevé. Passer Reggie, une légende, un grand joueur, à Indiana, c’est la preuve de mon travail, de mon implication. Je pense aussi à mes coéquipiers, qui me trouvent dans de bonnes positions. »