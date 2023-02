Luka Doncic : « Peut-être que j’ai l’air facile parce que je suis lent »

Dans sa cinquième saison en NBA, Luka Doncic fait partie des sérieux candidats au titre de MVP avec ses 33 points, 9 rebonds, 8 passes de moyenne, et grâce à plus de cinq millions de voix des fans, le Slovène fêtera dimanche dans l’Utah sa quatrième étoile au All-Star Game. Mais n’allez pas croire que cette 4e sélection en cinq ans est facile.

« C’est difficile à chaque match », explique Luka Doncic dans le New York Times. « Les gens disent que ça semble facile, mais ça ne l’est pas, faites-moi confiance ! Peut-être que ça en a l’air parce que je suis lent ! »

Bien qu’en meilleure forme physique cette saison, après avoir participé à l’Euro durant l’été, Luka Doncic est bien conscient de ses limites. Il ne sera jamais explosif et rapide comme Ja Morant. Mais le Slovène a ses arguments à lui : un sens du jeu inné, une vista sans pareille, et quelques atouts physiques hérités de Papa Sasa…

« Évidemment, ce serait encore mieux [si je pouvais jouer] avec plus de vitesse »

« Il ne s’agit pas toujours de vitesse. Évidemment, ce serait encore mieux [si je pouvais jouer] avec plus de vitesse. Mais c’est surtout une question d’angles, de timings », analyse Luka Doncic. « Je suis né comme ça. Mon père était comme ça aussi, il a des jambes très solides. Mes entraîneurs disent que ce sont des troncs ! »

Avec des poteaux en guise de jambes, Luka Doncic a des appuis titanesques, qui lui permettent d’enchaîner les stepback, sa marque de fabrique. Mais aussi de slalomer, à sa vitesse certes, dans les défenses adverses pour finir au contact. Gabarit énorme sur les postes extérieurs, Luka Doncic joue pour ainsi dire à la manière de son grand pote, Nikola Jokic. À son rythme, tout en fondamentaux, et en éclairs de génie !

Il faut dire que le gamin de Ljubljana traîne dans les salles depuis son plus jeune âge. Tant et si bien que Marko Milic, le premier joueur slovène à jouer en NBA en 1997 (à Phoenix), actuel assistant coach chez les Mavs, déduit : « Il a intégré [très jeune], presque inconsciemment, certaines choses que font les vétérans. »

Ses entraîneurs expliquent même qu’il fallait parfois le renvoyer chez ses parents de peur qu’il ne se fatigue trop et nuise à sa propre croissance. Talent précoce s’il en est, il est parti à Madrid à 13 ans, après seulement une petite semaine de réflexion !

« Quand est arrivée la dernière semaine, j’ai pris ma décision. J’ai décidé d’y aller ! C’est une partie de ma vie que je ne récupérerai jamais, mais bon, ça a plutôt bien marché pour moi. Si je devais le refaire, je le referais. »

« S’il est bon, il va me faire progresser »

Il n’a pas tardé à comprendre qu’il fallait filer droit dans l’institution madrilène. Une fois, il a raté son réveil pour une réunion d’équipe. Son coach ne l’a pas fait jouer du match suivant… Le petit Luka n’a plus jamais manqué de réunion après ça.

« Il n’avait aucune peur, en fait c’était même le contraire, quand on faisait venir un autre joueur qui était meilleur que lui et qui pouvait lui prendre des minutes », explique Alberto Angulo, son coach à l’académie madrilène. « Il pensait : non, non, s’il est bon, il va me faire progresser. »

Aussi brillant soit-il du haut de ses 23 printemps, Luka Doncic est encore un joueur qui peut progresser. Il y travaille encore et toujours, dans un environnement propice à Dallas, entouré de Dirk Nowitzki notamment. Mais aussi d’une autre ancienne gloire locale, Jason Kidd, le « head coach » en place.

Luka Doncic et son coach entretiennent une excellente relation, basée sur une vision du jeu partagée, et ce, jusqu’aux petits « coups de vice », entretenues de parties de dominos dans l’avion…

Joueur (et compétiteur) devant l’éternel, Luka Doncic passe aussi du temps dans l’avion à jouer aux échecs sur son téléphone. « J’ai toujours dit qu’au basket, tu essayes de jouer comme aux échecs », conclut-il. « Tu essayes d’anticiper les mouvements de l’adversaire et tu dois lire le jeu. »