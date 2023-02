Luke Kennard enthousiaste de rejoindre Ja Morant et les ambitieux Grizzlies

Ce fut un transfert un peu laissé sur le côté sur le plan médiatique, au cours d’une semaine de « trade deadline » assez folle qui voyait des noms plus clinquants changer d’équipes, mais l’arrivée de Luke Kennard à Memphis la semaine dernière était un recrutement intelligent de la part des dirigeants des Grizzlies.

Obtenu dans un échange à trois équipes avec les Clippers et les Rockets, contre Danny Green (envoyé à Houston puis coupé avant de signer à Cleveland) et deux « second tour » de Draft (les Grizzlies en envoient trois à Los Angeles mais en récupèrent un), l’ancien Dukie vient ainsi renforcer une jeune équipe aux dents longues, au sein de laquelle il s’inscrit dans les plans à moyen terme, puisqu’il n’a toujours que 26 ans.

« J’ai toujours adoré joué ici. L’énergie est toujours électrique » déclarait-il d’ailleurs ce mercredi, avant son premier match au FedExForum sous la tunique des Grizzlies. « Quand je jouais contre eux, il fallait toujours être prêt sur le plan physique, car ils vous rentrent dedans. Ils adorent jouer ensemble, ils s’amusent, ils savent et ils aiment gagner. Je suis enthousiaste de rejoindre ce projet, et j’espère apporter ma pierre à l’édifice. »

Cette « pierre à l’édifice » sera bien sûr avant tout son excellent tir extérieur, lui qui tourne à 42.7% de réussite sur 4.3 tirs de loin par match en carrière, et vient donc en aide à une équipe qui est clairement à la peine dans ce domaine cette saison (34.5% de réussite, la 24e meilleure moyenne de la ligue seulement).

Aux côtés de la pile électrique Ja Morant, le nouveau sniper des Grizzlies s’attend ainsi à hériter de nombreux tirs ouverts, dans un style différent de son passage à Los Angeles, où ses tirs étaient surtout obtenus sur demi-terrain, en gravitant autour des phases d’isolation de Kawhi Leonard et Paul George.

« Il est rapide. Il est vraiment, vraiment rapide et je dois encore m’y faire » confirmait-il ainsi sur son nouveau rôle dans le Tennessee, aux côtés du meneur. « Je dois trouver ma place dans l’attaque, mais c’est un processus appréciable. Mon rôle est de planter des tirs, je n’ai pas à me plaindre. Donc je dois simplement adapter mes déplacements à sa vitesse, soit pour lui ouvrir le terrain encore plus, soit pour me dégager un tir ouvert. »