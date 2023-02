Le MVP de la nuit | Brook Lopez en mode Super Saiyan

Alors que son nom revient fréquemment dans la course au meilleur défenseur de l’année, Brook Lopez n’en oublie pas ses qualités d’attaquant. Celles qui lui avaient permis de décrocher une sélection All-Star sous les couleurs des Nets. À Milwaukee, il n’est plus que la 4e option en attaque, mais cette nuit, il signe sa meilleure marque de la saison avec 33 points à 13 sur 18 aux tirs, dont 3 sur 6 à 3-points.

Dans la victoire face aux Bulls, il ajoute 7 rebonds et 4 contres, et comme ses coéquipiers, il a élevé son niveau de jeu pour compenser l’absence de Khris Middleton et la blessure de Giannis Antetokounmpo.

« Quand on a besoin de lui, on se met en mode Super Saiyan, et il nous a portés sur ses épaules pendant trois quart-temps » témoigne Jrue Holiday. « Brook a fait du Brook. Il y a ses contres aussi. Il a tout nettoyé ! »

Des Bulls bien naïfs

Mais Brook Lopez n’a pas attendu la sortie de Giannis pour avoir la main chaude. C’est lui, dès le premier quart-temps, qui place Milwaukee sur les bons rails avec un scotch sur Nikola Vucevic puis deux 3-points dans l’axe pour punir le pivot des Bulls. La suite, c’est un « clinic » avec une feinte de tir pour enrhumer le défenseur, suivie d’un « drive » vers le cercle. Il aurait pu jouer comme ça pendant des heures face à une défense aussi naïve.

Pour Jevon Carter, Brook Lopez a cette faculté, « depuis des années », d’élever son niveau quand l’équipe a besoin.

« Cela ne me surprend pas. Il a toujours fait ça » assure le « combo guard » des Bucks. Il n’empêche que ce n’est pas tous les jours que Brook Lopez franchit la barre des 30 points sous le maillot des Bucks. Avec Milwaukee, ça ne lui est arrivé que trois fois… dont deux cette saison.