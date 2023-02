Kevin Durant : « On a toutes les pièces pour réussir »

Ovationné lors du dernier match des Suns au Footprint Center face à Sacramento, Kevin Durant a de nouveau déchaîné la foule présente lors de sa conférence de presse, officialisant son arrivée à Phoenix.

En compagnie de James Jones, le GM de la franchise, KD s’est exprimé sur ce nouveau chapitre de sa carrière, qu’il s’apprête à débuter lorsqu’il sera remis de sa blessure au genou. Il a notamment mis en avant la belle progression des Suns, qui ont su grandir au point de devenir un prétendant plus que sérieux au titre.

« Ils ont vécu beaucoup de choses ces deux dernières années. On peut voir la croissance de cette équipe. Quand Monty Williams a pris la relève, quand James (Jones) est arrivé, j’ai vu l’identité commencer à changer, la façon dont ils jouaient sur le parquet. L’énergie avec laquelle ils jouaient a commencé à changer, et j’ai toujours aimé jouer ici à Phoenix », a-t-il déclaré.

Kevin Durant s’imagine déjà aux côtés de ce qui s’annonce comme un quatuor de folie avec Chris Paul, Devin Booker et Deandre Ayton. De quoi faire vaciller plus d’une défense !

« Je savais que ce serait un endroit formidable pour jouer et un endroit formidable pour continuer à progresser en tant que joueur. Vous avez des gens comme Devin (Booker), Chris Paul et Deandre Ayton, des gars qui bossent. Et je voulais faire partie de ça, donc je suis content d’être là », a-t-il ajouté.

Finalistes en 2021, les Suns ont désormais un atout supplémentaire de choix pour aller au bout. La route est encore longue pour Phoenix, qui affiche pour le moment le 5e meilleur bilan de la conférence Ouest (32 victoires – 28 défaites). Mais Kevin Durant croit forcément aux chances de sa nouvelle équipe.

« Je pense que nous avons toutes les pièces pour réussir. Nous avons des gars qui ont fait l’expérience de cet ultime combat (les Finals NBA). Nous avons déjà un champion (James Jones) qui nous supervise. Monty est un champion en tant qu’entraîneur. Donc nous avons des gars qui sont passés par là et c’est la moitié du chemin ».

Un dernier hommage aux Nets

Kevin Durant s’est également exprimé sur cette fin brutale avec les Nets et son association avec Kyrie Irving et James Harden qui restera comme un échec retentissant.

« Nous n’avons pas été assez ensemble sur le terrain. Avec James, Kyrie et moi, ça a été du basket incroyable pendant 16 matchs. Mais pour gagner un titre, être une grande équipe, il faut passer plus de temps ensemble sur le terrain. Pourquoi n’avons-nous pas pu jouer davantage ensemble ? C’est une autre histoire, mais ce sont des Hall of Famers aux côtés de qui j’ai beaucoup appris chaque jour. Je leur souhaite également le meilleur. Cela n’a tout simplement pas fonctionné », a-t-il confié.

KD sentait pourtant que les Nets avait les moyens de faire quelque chose cette saison. Et puis le départ de Kyrie Irving a tout précipité. Sans son meneur, il assure que Brooklyn venait de perdre son « identité ».

« J’étais contrarié que nous n’ayons pas pu terminer. Je pensais qu’on avait un bon truc, qu’on était en train de construire ce qu’on avait toujours voulu construire. À chaque match, j’avais l’impression qu’on renforçait notre cohésion. Mais je ne savais pas ce qu’il se passait avec Kyrie et la franchise. Je me suis seulement concentré sur ce qu’on faisait sur le terrain. Ça a été un coup dur pour notre équipe. Ça a juste détruit notre identité. Il représentait une partie énorme de ce qu’on faisait. Son jeu, c’est un Hall of Famer, un grand joueur, qui peut tout faire sur le terrain et on se reposait aussi sur ça », a-t-il poursuivi. « Donc sans lui, on n’avait pas d’identité claire. C’était difficile à digérer pour moi. J’aime jouer avec ces gars-là. J’avais l’impression qu’on avait des gars qui s’affirmaient et faisaient des choses qu’ils ne faisaient pas dans leurs équipes précédentes. C’était dur de ne pas terminer la saison, mais j’ai essayé d’aller de l’avant aussi vite que possible et de trouver une solution pour moi, tout en me concentrant sur ma rééducation et mon retour. Tout s’est passé si vite, mais je suis content que ça se soit passé comme ça. »

Son retour au jeu est espéré pour les prochains matchs qui suivront le All-Star Break.