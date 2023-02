Danny Green était destiné à revenir à Cleveland

Revenu aux Cavaliers il y a quelques jours, Danny Green a révélé qu’il aurait pu déjà revenir en 2021. Free agent, il estimait à l’époque que Cleveland n’avait pas de réel projet, et il avait préféré signer pour deux ans avec les Sixers, alors candidats au titre.

« C’était avant qu’on découvre à quel point ils pouvaient être bons » a révélé Green. « Ils ont grandi depuis. Je ne dirais pas que nous sommes restés en contact, mais j’ai toujours suivi ce qu’ils faisaient pendant ce temps ».

Selon Cleveland.com, Green a suscité l’intérêt des Suns, des Celtics mais aussi des Lakers après avoir négocié un « buyout » avec les Rockets. Il a finalement choisi les Cavaliers, qui lui ont offert un contrat de 2 millions de dollars pour le reste de la saison, et il arrive dans une équipe qui affiche le quatrième meilleur bilan de la conférence Est (38-23).

« L’atmosphère et l’identité semblent être vraiment géniales » a souligné Green. « Ils font de bonnes choses. Ils étaient les plus intéressés pour me signer, et ça me semblait être le bon endroit pour moi. C’est une équipe qui me voulait vraiment et qui avait besoin de moi ».

Un retour plein de maturité

Drafté par Cleveland en 2009, Danny Green n’avait passé qu’une seule saison dans l’Ohio avant de rejoindre San Antonio où il s’est réellement révélé. Aujourd’hui, il revient avec un superbe palmarès, avec trois titres de champion NBA (Spurs 2014, Raptors 2019, Lakers 2020) ainsi que 165 matchs de playoffs à son compteur.

« Je veux être ce leader » a déclaré Green à propos de son rôle. « Leur faire comprendre le plus vite possible qu’il est nécessaire de faire pour gagner des matchs, surtout en playoffs. Beaucoup d’entre eux n’ont pas l’expérience des playoffs. Je viens pour défendre, mettre des tirs et enseigner ».

Un rôle qui appartenait à Kevin Love, mais il va quitter la franchise.