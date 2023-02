Luc Mbah a Moute devient agent de joueurs

Avec 689 matches joués entre 2008 et 2020, Luc Mbah a Moute a été un joueur de complément intéressant en NBA. Trois ans après ses derniers matches, dans la « bulle » pendant l’été 2020, ESPN nous apprend qu’il est désormais agent de joueurs, au sein de la puissante agence CAA, où il s’occupera particulièrement de l’Afrique.

Un parcours logique pour ce natif de Yaoundé qui a aidé, grâce à ses camps d’entraînement, deux jeunes joueurs du Cameroun à venir aux États-Unis puis en NBA : Joel Embiid et Pascal Siakam.

« Je le faisais pour être le mentor de certains gamins et pour m’assurer d’en aider le plus possible, car j’étais en position de pouvoir le faire », explique-t-il notamment. « Cependant, j’avais des ressources limitées. J’en aurai davantage désormais. »

Avec ce nouveau rôle, l’ancien des Bucks ou des Clippers veut faire rayonner le potentiel du continent africain.

« Je ne vais pas dire qu’on va trouver le nouveau Embiid ou le nouveau Siakam. Mais de ce que je vois, l’Afrique ne profite pas de ses athlètes comme elle le devrait. Il y a beaucoup plus de joueurs qui doivent avoir une opportunité, qu’il s’agisse de devenir un joueur professionnel, ou bien un entraîneur, ou même un GM comme Masai Ujiri. »