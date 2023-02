Reggie Jackson, le retour aux sources

Il n’était pas en tenue cette nuit pour affronter les Mavs de Luka Doncic, mais Reggie Jackson a déjà pu savourer un avant-goût de ce qui l’attend dans sa nouvelle équipe des Nuggets.

De retour sur les terres de son enfance, le meneur va connaître son quatrième club en carrière, après ses débuts à Oklahoma City, son gros contrat à Detroit et ses dernières années chez les Clippers.

Dans les traces de son idole, Chauncey Billups

Comme un certain Chauncey Billups, lui aussi gamin du Colorado revenu dans la franchise locale à l’âge de 32 ans, Reggie Jackson va porter le n°7. Dans l’espoir d’être la dernière pièce du puzzle en vue du titre.

« Quand je pense à Reggie, ce qui me donne confiance, c’est que c’est un gars qui sait ce qu’est le plus haut niveau », explique Mike Malone dans le Denver Post. « Durant les finales de conférence 2021, il a été phénoménal. Allez voir ses matchs et ses stats, c’était une sacrée productivité et une sacrée efficacité ! On reçoit donc un vétéran qui sait qu’il arrive dans une très bonne équipe. Il accepte ce rôle et sa définition. »

Avec 20 points, 4 rebonds, 4 passes durant cette finale de l’Ouest (perdue) face à Phoenix, Reggie Jackson avait été un des leaders des Clippers. Un meilleur souvenir que sa demi-finale de conférence dans la « bulle » face à sa nouvelle équipe l’année précédente, à 0.5 point de moyenne, après avoir gâché un avantage de 3-1…

« Je me souviens que Jamal parlait du Game 7 juste en face de notre banc. Les deux choses qui ressortent [de cette demi-finale de conférence en 2020], c’est que Jamal était bel et bien un gros joueur, mais aussi que Jokic sortait vraiment du lot, c’est là qu’il s’est révélé aux yeux de la ligue. J’aime étudier le jeu et à l’époque, je me souviens que je revenais après chaque match pour discuter avec mon frère : ils nous battent d’une manière ou d’une autre et je n’arrive pas à mettre le doigt sur le problème. Mais il était sous mes yeux, c’était évident au Game 5 : [Murray] est vraiment très très bon. Il a pris son envol à ce moment-là. »

La dernière pièce du puzzle ?

Natif de Pordenone, en Italie, Reggie Jackson a beaucoup bourlingué durant son enfance avec ses parents dans l’armée, dont des étapes en Angleterre ou dans le Dakota, mais c’est bien à Colorado Springs qu’il va se poser à partir de la sixième. Là, le jeune Reggie va se révéler au lycée General William J. Palmer, où il va notamment remporter le titre de meilleur joueur de l’Etat.

« C’est tellement bon de l’avoir de retour », ajoute Jim Grantz, son ancien coach à Palmer. « Peu importe qu’il soit en NBA ou quoi, Reggie a toujours été en contact avec nous, à me demander comment va la famille, ma femme. C’est un bon garçon, qui n’a jamais changé, qui n’a jamais pris la grosse tête. C’est le même gars qui travaille dur et qui est extrêmement talentueux. C’est très excitant de l’avoir avec les Nuggets, pour ajouter au noyau dur qu’ils ont déjà formé, dans une des meilleures équipes de la Ligue. »

Si son apport statistique était en chute libre chez les Clippers, où il avait perdu confiance, Denver se frotte les mains d’avoir pu récupérer un vétéran aguerri en lieu et place du sophomore Bones Hyland.

« C’est bien de ressentir cette énergie et de voir comment ce groupe évolue », conclut Reggie Jackson. « Je parlais justement de ça avec [Aaron Gordon]. On avait joué [les Nuggets] en présaison et on pouvait voir leur maturité. On pouvait voir qu’ils allaient être une bonne équipe mais on peut aussi voir dans leur confiance qu’ils ne veulent pas simplement être une bonne équipe, ils veulent réaliser de grandes choses. Cette confiance, leur éthique et leur conviction sont ce qui leur ont permis d’arriver là où ils en sont aujourd’hui. Je veux simplement les aider. »