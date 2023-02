Fait divers : Bryn Forbes arrêté pour violences conjugales

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour Bryn Forbes. Coupé par Minnesota lors de « trade deadline » après l’échange avec les Lakers et le Jazz, l’arrière shooteur a été arrêté mercredi matin par la police de San Antonio.

Bryn Forbes est soupçonné de violences conjugales sur une femme qu’il fréquente, après une dispute survenue à leur domicile. Blessée, la victime aurait été prise en charge par les pompiers et services médicaux d’urgence.

Le joueur a ensuite été incarcéré à la prison du Comté de Bexar où sa caution n’a pas encore été fixée, alors que l’enquête est toujours en cours et que Bryn Forbes ne semble pas avoir pris d’avocat. Âgé de 29 ans, et père de deux enfants, Bryn Forbes a joué sept saisons en NBA et a notamment été champion avec les Bucks en 2021.