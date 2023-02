La « Balmain Court », encore un gros coup pour Puma

Puma a de nouveau mis l’accent sur le basket ces dernières années en signant des athlètes comme LaMelo Ball ou Breanna Stewart, qui ont eu leurs chaussures « signature », ou encore Kyle Kuzma. Passionné de mode, ce dernier a été mis à contribution en compagnie de Skylar Diggins-Smith (WNBA) pour faire la promotion de la « Balmain Court », fruit de la dernière collaboration réalisée par Puma avec la maison de couture parisienne.

Le modèle dédié à la pratique du basket se présente ici sous une tige noire composée de tissus et matériaux divers. Les lacets sont recouverts par une large sangle. La semelle semble également très imposante, avec une semelle intermédiaire en ProFoam, et du rouge, du gris et du blanc pour compléter les parties en noir.

La marque Balmain est visible sur la languette, la sangle, et sous la semelle. L’inscription « Puma | Balmain » recouvre la tirette. La « Balmain Court » devrait être commercialisée dès le 18 février. Son prix pourrait atteindre les 1 000 euros…

(Via Nick DePaula)

