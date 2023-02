La Air Jordan 37 Low « Nothing but Net », un hommage subtil à Michael Jordan

Il faut avoir la réf ! Il y a 30 ans, Michael Jordan et Larry Bird avaient tourné une publicité mythique pour McDonald’s, appelée « The Showdown», et dans laquelle Larry Bird mettait Michael Jordan au défi avec un H.O.R.S.E. revisité, le tout en ne touchant que la ficelle, « Nothing but Net ».

Dans cette publicité, Michael Jordan porte un haut multicolore typique des années 90, et c’est ce coloris qui a servi d’inspiration pour la réalisation de cette dernière Air Jordan 37 Low. Ces motifs sont visibles sur la languette et au niveau de la semelle, complétée par une tige noire assorties de bandes en nubuck.

La Air Jordan 37 Low « Nothing but Net » pourrait sortir dans les semaines à venir, à un prix annoncé à 175 dollars.

(Via SneakerNews)

