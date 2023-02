Michael Jordan va fêter ses 60 ans avec un don record de 10 millions de dollars à Make-A-Wish

Dans deux jours, Michael Jordan fêtera ses 60 ans. Un anniversaire qu’il entend marquer… par un don record, puisqu’il va offrir 10 millions de dollars à l’association Make-A-Wish, qu’il soutient depuis 1989.

Basée aux Etats-Unis mais active dans 47 pays, la fondation a pour but « d’exaucer le vœu d’enfants âgés de deux ans et demi à dix-huit ans qui sont ou ont été gravement malades. »

Fondée en 1980, Make-A-Wish assure que ce cadeau de 10 millions de dollars est un record pour un don individuel.

« Au cours des 34 dernières années, ce fut un honneur d’être associé à Make-A-Wish et d’aider à apporter des sourires et du bonheur à tant d’enfants », a expliqué Michael Jordan dans un communiqué de presse. « Être témoin de leur force et de leur résilience pendant une période aussi difficile de leur vie a vraiment été une inspiration ».

Depuis 1989, « His Airness » a ainsi rencontré des centaines d’enfants malades à travers le monde dans ce cadre et il reste d’ailleurs toujours l’une des célébrités les plus demandées de l’association.

« Je ne peux pas imaginer un meilleur cadeau d’anniversaire que de voir d’autres personnes se joindre à moi pour soutenir Make-A-Wish afin que chaque enfant puisse vivre la magie de voir son vœu se réaliser », conclut-il.