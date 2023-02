Rich Paul lance la marque Klutch Athletics

C’est un nouvel acteur sur le marché des marques sportives. Rich Paul, le puissant agent de LeBron James, mais aussi d’Anthony Davis, Draymond Green, Ben Simmons ou encore De’Aaron Fox, vient en effet de lancer Klutch Athletics.

Avec son agence Klutch Sports, il avait noué un partenariat avec New Balance, qui se concrétise avec cette nouvelle marque, spécialisée dans les vêtements d’entraînement pour les jeunes, et totalement indépendante.

« C’est une véritable marque, une vraie marque, ce n’est pas une collaboration », insiste Rich Paul pour Complex. « On va se concentrer sur la nouvelle génération d’athlètes. On peut venir combler un manque car on a vu les autres marques s’éloigner des jeunes et de l’entraînement. On veut être le nouveau style des entraînements pour la nouvelle génération. »

Même si elle vise principalement les jeunes, la marque Klutch Athletics ira chercher les athlètes dans tous les sports, chez les hommes comme chez les femmes, au lycée à l’université comme dans le monde professionnel.

Avec un tel nom, si proche de l’agence, une question s’impose néanmoins : faudra-t-il également être représenté par Klutch Sports pour porter du Klutch Athletics ? « Ce sont deux entreprises différentes, donc ce n’est pas une nécessité de faire partie de Klutch Sports Group », précise Rich Paul.

BREAKING: Klutch Sports CEO Rich Paul is launching a new sportswear brand this spring — Klutch Athletics — in partnership with New Balance.

“I’m thrilled to create Klutch Athletics to focus on supporting athletes and the communities in which they live and play,” said @RichPaul4 pic.twitter.com/CsKtCw8OpS

— Nick DePaula (@NickDePaula) February 15, 2023