De retour aux Clippers, Eric Gordon est prêt à aider le duo Leonard/George

Alors qu’il avait fait savoir aux Rockets qu’il souhaitait passer à autre chose, Eric Gordon a obtenu gain de cause en étant échangé à la « trade deadline » aux Clippers. Une transaction qui a impliqué trois équipes, et dans laquelle Los Angeles a lâché John Wall et Luke Kennard.

Âgé de 34 ans, Eric Gordon n’avait plus de temps à perdre dans le projet de reconstruction des Rockets. Il est donc logiquement plus heureux, et utile, au sein d’une équipe qui vise le titre. Il l’a déjà démontré par le passé en ayant un rôle majeur au sein des Rockets, emmenés par le duo Chris Paul – James Harden. Cette fois-ci, la doublette est composée de Kawhi Leonard et de Paul George mais l’objectif reste le même : le titre !

« Les autres gars (ceux à côté du duo de All-Stars) devront prendre des décisions plus rapides, être prêts à tirer, être prêts à driver » a insisté Eric Gordon. « L’attention sera principalement centrée sur eux et à chaque fois que les autres gars auront la balle, il faudra prendre la bonne décision».

C’est un retour à la maison pour Eric Gordon, qui a été drafté par les Clippers en 7e position en 2008. Il y avait disputé ses trois premières saisons dans la ligue avant d’être échangé, à l’époque, contre Chris Paul.

Avec les arrivées de Bones Hyland et d’Eric Gordon, les Clippers ont modifié leur backcourt. L’expérience John Wall n’a pas fait long feu, et Reggie Jackson s’est effacé petit à petit. Néanmoins, l’équipe n’a pas de pur meneur de jeu, et alors que Paul George fait des appels du pied à Russell Westbrook, il reste des questions sans réponse.

« J’ai toujours joué poste 1 ou 2 tout au long de ma carrière » assure Eric Gordon. « Si je joue meneur, je pense que je serai capable d’espacer le jeu et de créer des bonnes opportunités pour les autres ».

Car l’enjeu, c’est d’éviter que l’attaque ne se fige, comme ce fut trop souvent le cas cette saison.