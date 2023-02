Karl Malone parmi les membres du jury pour le Slam Dunk Contest

En plus d’annoncer la liste complète des participants au All-Star Weekend, et notamment au concours de dunks, la NBA a également divulgué mardi soir la liste des juges. Parmi eux, la légende locale, Karl Malone.

Forcément, alors que le All-Star Weekend se déroule à Salt Lake City, la ligue n’a pas voulu faire les choses à moitié, et a donc convié l’un des symboles de la franchise. Le « Mailman » a en effet disputé 18 saisons sous les couleurs du Jazz. La dernière fois que Salt Lake City avait accueilli l’évènement en 1993, Karl Malone (28 points, 10 rebonds) avait été élu co-MVP du All-Star Game en compagnie de son coéquipier John Stockton.

Karl Malone sera accompagné de quatre autres juges : Jamal Crawford (trois fois meilleur sixième homme de l’année), Lisa Leslie (deux fois championne WNBA), Harold Miner (vainqueur du concours de dunks en 1993 et 1995), et Dominique Wilkins (vainqueur du concours de dunk en 1985 et 1990).

Pour rappel, les quatre participants du concours de dunks sont Kenyon Martin Jr. (Rockets), Trey Murphy III (Pelicans), Mac McClung (Sixers) et Jericho Sims (Knicks).