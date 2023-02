San Antonio mise sur Charles Bassey à long terme

Remercié par Philadelphie en début de saison, Charles Bassey a vite et bien rebondi aux Spurs.

Signé via un « two-way contract », le pivot a dominé en G-League, à plus de 22 points et 9 rebonds par match et a ponctuellement rendu service à l’équipe première, au point de décrocher un vrai contrat.

D’après Shams Charania, son nouvel engagement porterait sur quatre ans contre 10.2 millions de dollars, dont 5.2 millions seraient déjà garantis ! L’effectif des Spurs est désormais au complet avec 15 contrats signés, et plutôt bien garni au niveau de sa raquette avec Zach Collins, Khem Birch, Gorgui Dieng et donc Charles Bassey.