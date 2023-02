Swarovski fait briller la Ja 1 « 12 AM »

La Ja 1 va monter en gamme avec ce modèle « 12 AM » fruit de la collaboration entre Nike et l’enseigne Swarovski. La tige entièrement noire est ici complétée par un « Swoosh » incrusté de pierre brillantes, même chose pour l’attribut « 12 AM » présent sur les lacets.

La semelle en bleu translucide est également incrustée de paillettes brillantes pour renvoyer l’image d’un modèle de luxe. La phrase « signature » de Ja Morant : « It’s 12 AM somewhere » est présente sous la semelle. Reste à présent à connaître sa date de sortie mais aussi son prix, qui pourrait plus élevé que les premières Ja 1 dévoilées par Nike.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Jordan 2 Retro Lucky Green. De retour dans un coloris inédit, la paire sortie en 1986 est disponible pour toute la famille. Livraison et retour offerts.