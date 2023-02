Allô Houston, on a un problème à 3-points…

En shootant à seulement 25% de réussite à 3-pts contre les Sixers (6/24), les Rockets confirment qu’ils souffrent dès qu’il faut trouver la cible derrière l’arc en ce moment. C’est le cas depuis le début de saison ou presque, mais cela est encore plus frappant depuis quelques semaines.

Cela correspond à une absence : celle de Kevin Porter Jr, qui n’a pas joué les 16 derniers matches à cause d’une blessure à l’orteil. L’adresse à 3-pts de Houston sur les quinze dernières rencontres ? 31% de réussite, soit le pire de la ligue durant cette séquence.

« Avec notre organisation actuelle, sans Porter Jr, on n’a pas beaucoup de création pour faire du drive-and-kick », analyse Stephen Silas pour le Houston Chronicle. « Notre qualité de shoots est simplement correcte et, c’est évident, on ne met pas dedans. Les gars ont la pression quand il faut shooter, ils semblent un peu tendus. J’espère qu’on va retrouver de la confiance mais ce qui m’inquiète le plus, c’est la création de nos tirs. On doit faire mieux. »

Kevin Porter Jr. toujours absent, Eric Gordon maintenant parti…

Le meneur de jeu est non seulement précieux avec ses pénétrations pour créer des décalages, ouvrir des brèches et offrir des tirs ouverts à ses coéquipiers, comme le souligne son coach, mais c’est aussi un des shooteurs les plus adroits et fiables de l’équipe, malgré un 34% peu impressionnant.

De plus, avec le départ d’Eric Gordon, les choses ne devraient pas s’améliorer, lui qui était un des rares vraiment efficaces dans les premiers matches du mois de février. Arrivés lors de la « trade deadline », Danny Green et Justin Holiday auraient pu aider dans ce domaine, mais ils ont été coupés.

« Pour le moment, on a remplacé Eric dans le cinq majeur par Jae’Sean Tate », explique Stephen Silas. « Cela va nous enlever beaucoup de tirs primés et de spacing. Tate apporte sa défense, son impact physique. On marque énormément de points dans la raquette. Il va falloir s’ajuster un peu pour trouver une façon de faire sortir la défense adverse de la raquette. »

Comment retrouver des bons tirs derrière l’arc ? « Avec des 3-pts en transitions notamment », juge le coach. « On aura aussi des shoots à 3-pts ouverts si on prend des rebonds offensifs et qu’on ressort bien la balle. »